Blinken chega a Londres antes de visita de Starmer a Washington

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou a Londres nesta segunda-feira (9) à noite para iniciar uma semana de intercâmbio diplomático com o Reino Unido e abordar temas como Ucrânia e Oriente Médio.

A visita de dois dias de Blinken a Londres será a mais importante de um funcionário americano desde que o Partido Trabalhista do primeiro-ministro Keir Starmer venceu as eleições de julho, acabando com 14 anos de governo conservador.

A Casa Branca anunciou previamente a visita de Starmer na próxima sexta-feira, sua segunda viagem a Washington desde que foi eleito.

Reino Unido e Estados Unidos cooperam na maioria das questões globais, e os democratas de Joe Biden se consideram historicamente mais próximos ao Partido Trabalhista do que dos conservadores.

Starmer, contudo, adotou uma linha mais dura em relação a Israel desde que assumiu o cargo e seu governo anunciou a suspensão de alguns envios de armas, alegando o risco de que pudessem ser usadas para violar o direito humanitário.

