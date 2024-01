Blinken chega à Turquia para abordar a guerra de Gaza e entrada da Suécia na Otan

A- A+

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, reuniu-se neste sábado (6) na Turquia com o Recep Tayyip Erdogan para abordar a guerra em Gaza e tentar eliminar os últimos obstáculos à entrada da Suécia em Otan.

Fontes diplomáticas americanas indicaram que a reunião ocorreu no início da tarde, depois que Blinken, que chegou a Istambul na sexta-feira, se reuniu com seu homólogo turco Hakan Fidan.

O Ministério das Relações Exteriores turco afirmou em um comunicado que "os ministros discutiram a guerra e a crise humanitária em Gaza, o processo de adesão da Suécia a Otan e questões bilaterais e regionais".

Blinken inicia uma nova viagem pelo Oriente Médio na Turquia, que o levará a Israel, à Cisjordânia acelerada e ao Catar para defender um aumento da ajuda a Gaza e evitar uma escalada regional do conflito entre Israel e o movimento palestino Hamas, que começou há quase três meses.

O presidente Erdogan, que esteve ausente durante a visita anterior de Blinken à Turquia no início de novembro, censurou os Estados Unidos pelo seu apoio a Israel, que considera um “Estado terrorista”.

A guerra foi desencadeada pelo sangrento ataque de 7 de outubro perpetrado por combatentes do Hamas, que matou 1.140 pessoas em Israel e sequestraram outras 250, segundo as autoridades, que afirmam que 132 permanecem cativas em Gaza.

Em resposta, Israel lançou uma intervenção em Gaza que deixa 22.600 mortos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

A outra razão para a visita de Antony Blinken à Turquia é o processo de adesão da Suécia à Otan.

Em dezembro, a Comissão de Relações Exteriores do Parlamento Turco aprovou o protocolo de adesão deste país à aliança militar, mas este deve ser aprovado pela maioria dos deputados para encerrar uma saga de quase 20 meses.

A Turquia censura a Suécia pela sua suposta permissividade com os ativistas curdos que se refugiaram no seu território e usam o seu poder de veto para negociar também a aquisição de 40 caças F-16 americanos e equipamento de modernização para as suas aeronaves.

