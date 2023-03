A- A+

Diplomacia Blinken considera 'positiva' mediação da China no acordo Irã-Arábia O secretário de Estado dos EUA está em visita à Etiopia

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, elogiou a China, nesta quarta-feira (15), por intermediar um acordo entre Irã e Arábia Saudita, avaliando que isso pode beneficiar a região.

"Do nosso ponto de vista, tudo que puder contribuir para reduzir as tensões, evitar conflitos e dissuadir de qualquer forma ações perigosas e desestabilizadoras do Irã é positivo", disse Blinken a repórteres durante uma visita à Etiópia.

