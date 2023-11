A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Blinken diz que é necessário fazer mais para proteger os civis palestinos em Gaza Secretário de Estado americano recebe com satisfação a notícia das pausas acordadas por Israel

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou nesta sexta-feira (10) recebe com satisfação a notícia das pausas acordadas por Israel em sua ofensiva em Gaza, mas que é necessário fazer mais para proteger os civis.

"Eu acredito que alguns progressos foram feitos", disse Blinken durante uma rápida visita a Nova Délhi. "Mas também deixei claro que muito mais precisa ser feito para proteger os civis e levar assistência humanitária para eles".

A visita à Índia é a última escala de uma viagem que incluiu uma etapa na Coreia do Sul, uma reunião de ministros das Relações Exteriores do G7 no Japão - quando os países tentaram encontrar um discurso comum sobre o conflito em Gaza - e uma passagem pelo Oriente Médio.

A Índia, que compartilha com os Estados Unidos a ideia de um Estado palestino independente, condenou o ataque do Hamas contra Israel e enviou ajuda aérea ao Egito para os civis da Faixa de Gaza.

O Exército israelense aceitou fazer "pausas diárias de quatro horas" a partir de quinta-feira no norte da Faixa de Gaza para permitir a saída de civis bloqueados em meio aos combates entre suas tropas e os milicianos do Hamas.

Israel prometeu "aniquilar o Hamas" em represália pelo ataque de 7 de outubro, quando combatentes do grupo mataram 1.400 pessoas, a maioria civis, e sequestraram quase 240.

Ba Faixa de Gaza, os bombardeios israelenses mataram mais de 10.800 pessoas, a maioria civis e incluindo mais de 4.400 menores de idade, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas.

