Blinken diz que o trânsito entre Israel e Hamas está apresentando resultados e deve continuar

O secretário do Estado americano, Antony Blinken, afirmou nesta quinta-feira que a trégua temporária entre Israel e o movimento palestino Hamas na Faixa de Gaza "está apresentando resultados" e deveria continuar.

“Vimos durante a última semana o desenvolvimento muito positivo do retorno dos reféns para suas casas e do reencontro com suas famílias”, disse Blinken em um encontro com o presidente de Israel, Isaac Herzog, em Tel Aviv.