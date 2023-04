A- A+

Conflito Blinken diz 'trabalhar ativamente' para prorrogar cessar-fogo no Sudão Exército retomou os ataques aéreos contra combatentes paramilitares na capital Cartum

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, disse, nesta quinta-feira (27), que os Estados Unidos trabalham "ativamente" com os generais que se enfrentam na guerra no Sudão para prorrogar o frágil cessar-fogo, prestes a expirar e que ele ajudou a negociar.

Blinken disse que espera dar mais informações "nas próximas horas" sobre a situação no Sudão, onde o Exército retomou os ataques aéreos contra combatentes paramilitares na capital, Cartum, antes do fim da trégua à meia-noite local (19h no horário de Brasília).

"Estamos trabalhando muito ativamente para prorrogar o cessar-fogo", afirmou Blinken a jornalistas.

"Tivemos um cessar-fogo de 72 horas, como a maioria dos armistícios, imperfeito, porém, reduziu a violência. E isso obviamente criou condições um pouco melhores para o povo do Sudão", disse.

Blinken acrescentou que os Estados Unidos também trabalhavam para estabelecer uma rota mais regular para a saída de estrangeiros do Sudão.

Veja também

