Blinken elogia Ucrânia por 'extraordinária resiliência' frente à Rússia

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, elogiou, nesta quinta-feira (7), a resiliência da Ucrânia diante da invasão russa durante uma visita à região de Chernihiv, que foi ocupada por Moscou no início da guerra.

Blinken visitou o porão de uma escola em Yahidne, onde as tropas russas mantiveram dezenas de habitantes, incluindo idosos e crianças, como reféns.

"Isso é apenas um prédio (...) [mas] esta é uma história que vimos repetidamente", disse Blinken.

"Mas também estamos testemunhando algo incrivelmente poderoso (...) a extraordinária resiliência do povo ucraniano", acrescentou.

As forças russas ocuparam partes da região de Chernihiv, incluindo Yahidne, no início da guerra. Se retiraram após um mês, e Yahidne foi retomada pelas forças ucranianas em 30 de março de 2022.

O Exército russo destruiu cidades e campos, que foram deixados cheios de minas terrestres.

Blinken afirmou que até um terço do território ucraniano está afetado por minas ou munições não detonadas.

"Mas os ucranianos estão se unindo para se livrar das munições, se livrar das minas e literalmente recuperar a terra", disse Blinken.

Em sua quarta visita à Ucrânia desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, o secretário de Estado anunciou na quarta-feira uma nova ajuda de um bilhão de dólares (quase 5 bilhões de reais) destinada a apoiar especialmente a complicada contraofensiva ucraniana.

Após visitar Yahidne, o alto funcionário dos Estados Unidos se deslocou até uma usina hidrelétrica ao lado do primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmigal, antes de encerrar sua visita à Ucrânia.

Em um comunicado divulgado pelo Departamento de Estado na noite desta quinta-feira, Blinken também condenou as eleições que ocorrerão no domingo nos territórios ucranianos ocupados pela Rússia, classificando-as como um "exercício de propaganda".

"Os Estados Unidos nunca reconhecerão as reivindicações da Rússia sobre qualquer parte do território soberano da Ucrânia", acrescentou.

