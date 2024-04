A- A+

guerra no oriente médio Blinken garante que EUA "não participaram de nenhuma operação ofensiva" Segundo secretário de Estado americano, objetivo do G7 é a desescalada

Os Estados Unidos “não participaram em nenhuma operação ofensiva”, afirmou nesta sexta-feira (19) o secretário de Estado americano, Antony Blinken, após as explosões que abalaram o Irã e que autoridades americanas relatadas pela imprensa atribuíram a um ataque israelense.

"Não vou falar sobre estes acontecimentos noticiados pela mídia (...). Tudo o que posso dizer da nossa parte e de todos os membros do G7 é que o nosso objetivo é a desescalada", disse ele em uma coletiva de imprensa após uma reunião dos ministros das Relações Exteriores do G7 na ilha italiana de Capri.

Várias explosões atingiram o centro do Irã nesta sexta-feira, mas as autoridades americanas relataram como um ataque israelense em retaliação a drones e mísseis disparados por Teerã contra Israel no último sábado.

A agência de notícias iraniana Tasnim, citando "fontes bem informadas", negou por sua vez que o país tenha sofrido um ataque "do exterior".

