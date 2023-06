Blinken pede normalização de laços entre Israel e Arábia Saudita

A- A+

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, pediu, nesta segunda-feira (5), a normalização das relações entre Arábia Saudita e Israel, garantindo ainda que os Estados Unidos nunca permitirão que o Irã obtenha armas nucleares.

Os "Estados Unidos têm um interesse real de segurança nacional em promover a normalização entre Israel e a Arábia Saudita. Acreditamos que podemos e devemos, de fato, desempenhar um papel integral neste avanço", discursou Blinken para o grupo de lobby pró-Israel American Israel Public Affairs Committee (AIPAC, em tradução livre "Comitê Americano de Assuntos Públicos de Israel").

Antes de partir para diálogos sobre questões regionais e bilaterais em Riade e Jidá, Blinken garantiu que o governo do presidente democrata Joe Biden estava comprometido com o Acordo de Abraão — uma iniciativa lançada por seu antecessor Donald Trump (2017-2021) para persuadir os países árabes a estabelecerem relações formais com o Estado hebraico.

Riade tem permanecido cautelosa até agora, embora tenha aberto suas portas aos voos comerciais israelenses e tenha tido alguns contatos com Israel.

"Uma maior integração de Israel na região contribui para uma região mais estável, mais segura e mais próspera, e para um Israel mais seguro", disse o secretário de Estado à AIPAC.

Embora o governo de Biden "não tenha ilusões" de que os laços entre Israel e Arábia Saudita não irão ser normalizados de maneira fácil, ou rápida, Blinken disse que continua "comprometido em trabalhar para alcançar esse resultado".

Ele considerou, no entanto, que isso não deve afetar o processo de resolução do conflito entre israelenses e palestinos: "Os esforços de integração e normalização não substituem o progresso nas negociações entre israelenses e palestinos e não devem ser feitos às custas deles".

Blinken reiterou também que o governo de Biden considera o Irã a principal ameaça para Israel e que os EUA nunca permitirão que Teerã fabrique uma arma nuclear.

"Se o Irã rejeitar o caminho da diplomacia, então, como o presidente Biden já deixou repetidamente claro, todas as opções para garantir que não obtenham armas nucleares estão sobre a mesa", afirmou Blinken.

Veja também

eua Ex-vice de Trump, Mike Pence lança pré-candidatura à Presidência dos EUA