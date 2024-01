Blinken promete a Zelensky que EUA manterá seu apoio à Ucrânia

A- A+

O secretário do Estado americano, Antony Blinken, prometeu o apoio contínuo do seu país à Ucrânia nesta terça-feira (16), durante uma reunião com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky, apesar de uma disputa no Congresso dos EUA sobre o financiamento para o país europeu.

"Estamos certos de manter o nosso apoio à Ucrânia e ganhar em estreita colaboração com o Congresso para garantir isso. Sei que os nossos colegas europeus farão o mesmo", assegurou Blinken a Zelensky na reunião durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, participou do encontro e disse a Zelensky que Washington e os seus aliados estão certos de "garantir que a Rússia fracasse e a Ucrânia vença".

Zelensky agradeceu ao governo do presidente Joe Biden e ao “apoio bipartidário” do Congresso.

"Você é relevante para o Congresso. Nós realmente contamos com o apoio deles, que seu grande apoio continue", disse o presidente ucraniano.

Ele citou a necessidade de sistemas de defesa aérea Patriot capazes de romper ondas de mísseis russos.

“Isso realmente ajuda as pessoas a sobreviverem a esta prolongada agressão russa”, disse Zelensky.

Os Estados Unidos enviaram 44 bilhões de dólares (214,5 bilhões de reais na cotação atual) em ajuda militar à Ucrânia desde a invasão russa em fevereiro de 2022, além de bilhões de dólares em assistência econômica.

O governo Biden entregou o último pacote de ajuda em dezembro com os recursos aprovados pelo Congresso.

Os opositores republicanos, que controlam a Câmara de Representantes, pediram ajuda adicional para exigir ações mais fortes contra a entrada de migrantes nos Estados Unidos.

O governo Biden pediu ao Congresso que aprovasse outros 61 bilhões de dólares (297 bilhões de reais) em ajuda à Ucrânia e vinculou-os à assistência a Israel e Taiwan, que são causas com mais apoio entre os republicanos.

Veja também

POLÍCIA Carreta com som do tipo "paredão" roubada é recuperada pela PRF em São Caetano, no Agreste