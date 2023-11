A- A+

Promessa Blinken promete apoio dos EUA à Ucrânia para o inverno pesar do novo foco no Oriente Médio, o presidente Joe Biden prometeu manter a ajuda de reservas de bilhões de dólares para a Ucrânia

O secretário do Estado americano, Antony Blinken, prometeu nesta segunda-feira (13) um alto funcionário ucraniano o firme apoio dos Estados Unidos, incluindo ajuda para enfrentar o inverno, em meio aos temores de uma nova onda de ataques violentos às infraestruturas em Kiev.

Blinken se encontrou com Andrii Yermak, assistente de alto escalação do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em uma breve parada em Washington do chefe da diplomacia americana, entre suas viagens relacionadas à crise no Oriente Médio e à cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) em São Francisco.

Apesar do novo foco no Oriente Médio, o presidente Joe Biden prometeu manter a ajuda de reservas de bilhões de dólares para a Ucrânia a fim de combater os invasores russos, embora enfrente o ceticismo de setores do partido republicano de oposição.

“Em todas as nossas conversas com o governo ucraniano, deixamos claro que ficaremos ao seu lado, que continuaremos apoiando-os”, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, à imprensa.

Blinken conversou com Yermak sobre os “passos que podemos tomar juntos com a Ucrânia para fortalecer a sua infraestrutura no próximo inverno”, acrescentou Miller.

Biden buscou a aprovação do Congresso para uma solicitação de fundos de US$ 61 bilhões (R$ 300 bilhões), com US$ 14 bilhões (R$ 69 bilhões) destinados a Israel, mas os republicanos aprovaram apenas a parte referente a Israel.

Veja também

Voo de repatriação Da Faixa de Gaza para casa: avião com brasileiros tem parada técnica no Recife, nesta segunda (13)