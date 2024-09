Blinken viaja ao Haiti para apoiar missão de estabilização

A- A+

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, visitará o Haiti nesta quinta-feira (5), para apoiar a força multinacional de segurança e discutir novas formas de financiamento para a estabilização daquele país, devastado pela violência, anunciou o Departamento de Estado.

Blinken "discutirá os próximos passos da transição democrática no Haiti e o apoio dos Estados Unidos ao povo haitiano", informou o Departamento.

A visita acontecerá dois meses após a chegada de policiais quenianos ao país mais pobre das Américas para colocar em prática uma missão longamente aguardada e apoiada pelos Estados Unidos para começar a restaurar a ordem.

Enquanto moradores mencionam a violência persistente das gangues, que se apoderaram de cerca de 80% da capital do país, funcionários americanos veem sinais de progresso no Haiti, como a retomada dos voos comerciais e a presença cada vez maior tanto da força internacional quanto da polícia local.

"Mas também precisamos ver progressos no aspecto político", ressaltou Brian Nichols, principal diplomata dos Estados Unidos para o hemisfério ocidental, afirmando que Blinken vai pressionar pela realização de eleições no Haiti, que não acontecem desde 2016.

Os Estados Unidos e as nações do Caribe ajudaram em março a negociar um plano que levou à instalação de um conselho de transição que representa as principais partes interessadas e de um primeiro-ministro interino, que ocupará o cargo até a realização de eleições.

Blinken é o funcionário do mais alto escalão americano a visitar o Haiti desde o então secretário de Estado, John Kerry, em 2015. Ele vai se reunir com autoridades do país e com a Missão Multinacional de Apoio à Segurança (MSS), e deve visitar a República Dominicana no mesmo dia.

