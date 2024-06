A- A+

GUERRA Blinken viajará ao Oriente Médio na próxima semana para impulsionar trégua O secretário de Estado americano fará sua oitava visita à região, desde o ataque do Hamas contra o território israelense em 7 de outubro

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, visitará o Oriente Médio na próxima semana para impulsionar um plano de cessar-fogo entre Israel e o grupo palestino Hamas, anunciou o Departamento de Estado nesta sexta-feira (7).

Blinken, que fará sua oitava visita à região desde o ataque do Hamas contra o território israelense em 7 de outubro, visitará Israel e os aliados árabes dos Estados Unidos na região - Egito, Jordânia e Catar - entre segunda e quarta-feira, indicou o Departamento de Estado.

No giro, Blinken "enfatizará a importância de que o Hamas aceite a proposta sobre a mesa, que é quase idêntica a uma que o Hamas apoiou no mês passado", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, em um comunicado.

O chefe da diplomacia americana "discutirá como a proposta de cessar-fogo beneficiaria tanto israelenses como palestinos", acrescentou.

"Blinken destacará que aliviaria o sofrimento (da população) em Gaza, permitiria um aumento maciço da ajuda humanitária e permitiria aos palestinos retornarem aos seus povoados", continuou.

Os Estados Unidos pressionam para que o Hamas aceite um plano apresentado há uma semana pelo presidente Joe Biden que deteria os combates durante pelo menos seis meses e permitiria libertar os reféns capturados por militantes islamistas em 7 de outubro.

Blinken viajará à região depois de passar pela França, onde acompanhou Biden nas comemorações pelos 80 anos do Desembarque aliado na Normandia durante a Segunda Guerra Mundial, um fato histórico que ficou conhecido como Dia D.

Em seguida, retornará na quarta-feira para se reencontrar com o presidente americano para a cúpula do Grupo dos Sete (G7) na Itália.



