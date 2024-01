A- A+

Blinken visitará a África Subsaariana para impedir avanços da Rússia e da China

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, fará uma nova visita à África Subsaariana após dez meses, informou o Departamento de Estado nesta quinta-feira (18).

A visita do chefe da diplomacia americana acontece num contexto de crescente influência da Rússia e da China nessa região do planeta.

Blinken visitará Nigéria, Costa do Marfim, Angola e Cabo Verde a partir de segunda-feira (22) para abordar questões como o crescimento econômico e "parcerias impulsivas de segurança baseadas em valores compartilhados, como o respeito pelos direitos humanos, a promoção da democracia e a expansão do Estado de direito", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

Na sua última visita a um país da África Subsaariana, Blinken esteve no Níger, quatro meses antes de um golpe de Estado depor o presidente eleito, Mohamed Bazoum.

O primeiro-ministro do Níger, nomeado pelo Exército, visitou a Rússia esta semana, numa tentativa de investida por acordos de cooperação militar.

