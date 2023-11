A- A+

GUERRA ISRAEL-HAMAS Blinken visitará a Jordânia em viagem dedicada à crise no Oriente Médio O secretário de Estado americano já visitou a Jordânia durante um giro regional, após o ataque do movimento islamista Hamas contra Israel

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, voltará à Jordânia, cujas relações com Israel se deterioraram drasticamente com a guerra na Faixa de Gaza, informou o Departamento de Estado nesta quarta-feira (1º).

Primeiro, Blinken viajará na sexta-feira para Israel, onde se reunirá com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, informou o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

Blinken poderá fazer escala em outros locais, acrescentou, negando-se a dar detalhes.

O secretário de Estado americano já visitou a Jordânia durante um giro regional, após o sangrento ataque do movimento islamista Hamas contra Israel, em 7 de outubro. E tanto ele quanto o presidente Joe Biden conversaram com o rei Abdullah II em várias ocasiões, inclusive na noite de terça-feira.

A Jordânia, um aliado dos Estados Unidos e que assinou um tratado de paz com seu vizinho, Israel, em 1994, anunciou, nesta quarta, que decidiu chamar a consultas "imediatamente" seu embaixador em Israel em protesto contra a ofensiva militar israelense na Faixa de Gaza.

Amã disse que "condena a guerra israelense" e chamou atenção para a "catástrofe humanitária sem precedentes" em Gaza.

A esse respeito, o porta-voz do Departamento de Estado afirmou que Washington compartilha a preocupação com a crise humanitária em Gaza, mas acredita que as medidas para reduzir a presença diplomática de um país "não são produtivas no longo prazo".

