Blinken visitará cinco países árabes, Cisjordânia e Israel por conflito em Gaza

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, partirá nesta quinta-feira (4) para um giro por cinco países árabes, o território geográfico da Cisjordânia, Turquia e Grécia, além de uma parada em Israel anunciada anteriormente, informou o Departamento de Estado.

Entre outros assuntos, Blinken “discutirá medidas imediatas para aumentar a assistência humanitária na Faixa de Gaza”, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, aos repórteres.

Ele também discutirá como "evitar que o conflito se expanda" no Oriente Médio, disse Miller, dias depois do número dois do grupo islâmico palestino Hamas morrer em um bombardeio em Beirute, em um ataque atribuído a Israel pelas autoridades libanesas, e enquanto os rebeldes Huthis apoiados pelo Irã atacaram repetidamente navios de carga no Mar Vermelho.

Miller enfatizou que Blinken "discutirá passos específicos que as partes podem tomar, incluindo como podem usar sua influência com outros na região, para evitar uma escalada" bélica.

“Ninguém está interessado, nem Israel, nem a região, nem o mundo, na extensão desse conflito para além de Gaza”, afirmou.

Os cinco países árabes que Blinken visitará são Egito, Jordânia, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

Esta é a quarta visita de Blinken à região desde o ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro, que desencadeou uma intensa campanha de retaliação israelense na Faixa de Gaza, governada pelo Hamas.

Em uma ligação comunicativa antes da viagem, Blinken se compromete com o ministério das Relações Exteriores francesa, Catherine Colonna, em trabalhar para "diminuir as tensões na Cisjordânia e evitar uma escalada no Líbano e Irã", informou o Departamento de Estado.

O Irã sofreu na quarta-feira o ataque mais mortal desde sua revolução islâmica de 1979, no qual pelo menos 84 pessoas morreram.

Os Estados Unidos vetaram duas vezes no Conselho de Segurança da ONU pedidos de cessar-fogo em Gaza, causando indignação no mundo árabe, e há poucos dias Blinken contornou novamente o Congresso para enviar armas a Israel.

Mas Biden também expressou abertamente a sua exasperação com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pela violência de sua ataque no território palestino, onde pelo menos 22.400 pessoas morreram, em sua maioria civis, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

Blinken também fará uma breve visita no sábado à Grécia, preocupado com a probabilidade de venda de caças F-16 pelos Estados Unidos à Turquia, seu adversário histórico.

Espera-se que o governo Biden ofereça os aviões assim que a Turquia der sinal verde para a adesão da Suécia à Otan.

