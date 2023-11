A- A+

PRUDÊNCIA NO TRÂNSITO Blitz no Recife conscientiza condutores sobre como evitar acidentes de trânsito

Uma ação educativa no Recife, nesta segunda-feira (20), traz aos condutores a conscientização sobre como evitar os sinistros de trânsito.



Realizada no av. José Estelita, embaixo do Viaduto Capitão Temudo, na região central da cidade, a atividade é uma parceria da Prefeitura do Recife com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global (Bigrs) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Nesse domingo (19), foi o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito.



Segundo o Relatório Anual de Segurança Viária do Recife em 2022, 105 pessoas morreram em sinistros de trânsito somente na capital pernambucana. A quantidade é 19,3% maior que em 2021. Os pedestres foram os principais afetados, correspondendo a 42% dos casos. Essa informação foi divulgada em banners e panfletos que foram entregues aos condutores que, ao passarem na via, foram abordados por agentes da CTTU. A intervenção começou às 7h e vai até às 10h.

Para chamar a atenção de quem passa pela avenida, carcaças de motocicletas envolvidas em sinistros graves foram expostas em um caminhão guincho. Os acidentes com esse tipo de veículo corresponde a 72% dos casos, num universo de 1.806 ocorrências.

Maioria dos acidentes de trânsito é causada por motociclistas - Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Segundo a presidente da CTTU, Taciana Ferreira, a blitz contribui de forma veemente para a conscientização dos condutores.

“Os motociclistas precisam ter uma atenção maior, porque colocam a própria vida em risco quando excedem a velocidade. A importância de uma responsabilidade compartilhada é o principal propósito dessa blitz. O poder público tem investido em maior fiscalização, melhoria da infraestrutura e da pavimentação das vias. Mas é importante que o condutor mude, tendo maior respeito ao trânsito. Este é o melhor caminho para reduzir os sinistros de trânsito em nossa cidade”, salientou ela.

Além disso, o aumento dos registros com feridos foi de 13% em relação a 2021, e o principal alerta à sociedade continua sendo o excesso de velocidade, que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é a principal causa de morte no trânsito: 50% dos óbitos no trânsito são por esse motivo.



Taciana Ferreira, presidente da CTTU - Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco



Outras imprudências também foram registradas, como o uso incorreto do capacete e do cinto de segurança e a ingestão de álcool ao volante. O médico do Samu Petrus Lima confirma a informação.

“Infelizmente, o excesso de velocidade contribui para os acidentes de trânsito. Quando falamos dos motociclistas, percebemos a falta dos equipamentos de proteção individual, como capacete, sapato fechado, e calças compridas. Isso, infelizmente, traz graves acidentes e sequelas, podendo até causar a morte desse motociclista”, explicou.

Uma análise da CTTU observou que, em 2022, 32% de todas as infrações de trânsito registradas no Recife foram cometidas por condutores que excederam em 20% os limites de velocidade estabelecidos nas vias. Ainda assim, o número corresponde a 0,2% dos condutores, porque, onde há fiscalização por excesso de velocidade, o índice de respeito é de 99,8%.

A Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária fez uma pesquisa observacional no Recife, por meio da Universidade Johns Hopkins, para medir o índice de respeito à velocidade. Com essa observância, se comprovou que, onde não há fiscalização eletrônica, o excesso de velocidade é cometido por 24% dos veículos. Os usuários que mais excedem a velocidade são os motociclistas - 35% das motos andam acima do limite. No caso de veículos leves, o número é 21% e, entre os pesados, 14%.

Segundo Gustavo Sales, coordenador executivo de segurança da Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária no Recife, a aceitação do público em relação à blitz tem sido positiva. “Essa data existe para que a gente sempre lembre das vidas que foram perdidas precocemente, em decorrência de sinistros de trânsito. Isso impacta em diversos âmbitos”, disse ele.

O motorista particular Gleison Araújo foi um dos abordados pelos agentes da CTTU. Ele reconhece a importância da blitz. Araújo lida com carro e moto e sabe que a prudência é a maior aliada de quem trafega das vias da cidade.

“Serve de alerta, porque existem muitos acidentes de moto. É uma blitz educativa. Verifica os condutores que estão corretos, tanto nos documentos quanto nos veículos, e dá uma explicação para que a gente veja com outros olhos que podemos mudar a realidade do trânsito”, argumentou ele.

