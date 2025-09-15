Seg, 15 de Setembro

Dia Nacional do Trânsito

Concessionária promove "Blitz da Consciência" na próxima quinta (18), em Paulista

Ação visa promover uma conscientização sobre segurança no trânsito com ações educativas e preventivas e oferecendo serviços gratuitos e descontos especiais

Dia Nacional do Trânsito é celebrado na próxima quinta-feira (18) - Foto: Freepik

Em comemoração ao Dia Nacional do Trânsito, celebrado na próxima quinta-feira (18), a cidade do Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), receberá a “Blitz da Consciência”.

Com o Tema Nacional 2025: “Paz no trânsito começa por você”, a ação visa promover uma conscientização sobre segurança no trânsito com ações educativas e preventivas e oferecendo serviços gratuitos e descontos especiais.

A programação ocorre das 08h às 17h, na Matriz da Pernambuco Motos, no bairro do Nobre. O evento é aberto ao público.

A Blitz da Consciência é uma realização da concessionária Pernambuco Motos e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Paulista. A ação integra a Semana Nacional do Trânsito, que acontece em todo país entre os dias 18 e 25 de setembro, conforme estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Atividades
Durante a Blitz da Consciência, serão distribuídos adesivos educativos nas motos como ação instrutiva.

Além disso, a programação do evento também contará com a distribuição de 100 corta-pipas, a troca gratuita de pastilhas e disco de freio e outros serviços especiais.

Confira as outras atividades:
- Substituição de pneus, troca de cabos de freio e retrovisores;
- Check-up rápido de segurança;
- Avaliação de negócios: irá estar presente um avaliador de seminovas para
precificação imediata;
- Um vendedor de veículos novos com condições especiais do dia;
- Equipe de consórcio com bônus exclusivos para adesão no evento;
- Capacetes, luvas, jaquetas e capas de chuva com desconto especial;

Serviço:
O quê: Ação educativa do Dia Nacional do Trânsito
Quando: 18 de Setembro
Onde: Rua Zumbi, 128 – Nobre, Paulista.

Com informações da assessoria
 

