pernambuco Blitz de trânsito leva atividades lúdicas para orientar condutores, em clima de volta às aulas Ação foi realizada pelo Detran-PE com a 'Turma do Fom-Fom'

Há 22 anos a ‘Turma do Fom-Fom’ leva alegria e descontração aos condutores pernambucanos. Na manhã desta quinta-feira (31), em clima de volta às aulas dos colégios particulares, a trupe do Departamento de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) fez uma blitz educativa para orientar motoristas e passageiros sobre as diretrizes de trânsito visadas no Código de Trânsito Brasileiro. Agentes de trânsito também auxiliaram os condutores.

A ação foi realizada na Avenida Rui Barbosa, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife. O local possui o maior corredor com colégios particulares da capital, com três instituições de ensino: Damas, Agnes e Marista São Luís.

Escolas públicas

Eles também fizeram a participação na volta do recesso das escolas públicas do estado. Na última segunda-feira (28), o serviço foi feito na Escola de Referência em Ensino Médio Barbosa Lima e no Colégio da Polícia Militar, ambos no Derby, centro do Recife.





Além de disseminar regras básicas, como não parar em cima da faixa de pedestres, os palhaços do trânsito distribuíram um panfleto contendo o ‘Passo a Passo para o Respeito’, com dicas tanto para pedestres como para o motorista e motociclista.

Aurino Francisco, gerente da Escola Pública de Trânsito do Detran-PE, frisa que os arte-educadores têm a função de destacar que todos são pedestres, em algum momento da vida e que as infrações devem ser evitadas para que a vida seja preservada.

“O Detran trabalha o ano todo com várias ações e está sempre nas ruas. Também estamos no ‘Pernambuco Meu País’, que é uma iniciativa do governo do estado e também vai atuar nas escolas. Estamos cotidianamente nas ruas do Recife e do interior do estado também, realizando outras ações. É uma forma divertida de orientar, mas, sobretudo, reflexiva. Na ‘Turma do Fom-Fom’ existe o Fom-Fom, que é um herói, e o monstro Barruada. A partir desse momento, a gente começa a interagir em situações que se percebe o que o motorista deve e o que não se deve fazer”, explicou.

Para Petrus Poyreh, que dá vida ao ‘Fom-Fom’ é motivo de alegria e responsabilidade ter a missão de advertir o público sobre as boas condutas ao volante.

“A conscientização da ‘Turma do Fom-Fom’ é muito importante. Na verdade, desde o ciclista, o motociclista e até o pedestre, quando for atravessar olhe sempre para os dois lados”, recomendou ele.

Passos para o respeito no trânsito



Para o pedestre:

- Use sempre a faixa de pedestres.

- Preste atenção em todo o ambiente que o cerca.

- Antes de atravessar, olhe para um lado e para o outro.

- Evite fazer a travessia em esquinas e curvas.

- Não atravesse vias (ou mesmo caminhe pelas calçadas) olhando para o celular.

- Não use fones de ouvido.

- Ao descer de um coletivo, nunca atravesse pela frente do veículo.

- Cuidado ao cruzar áreas com garagens.

- Caminhe sempre pela calçada.

Para motociclista e motorista:

- Respeite a faixa de pedestres.

- Jamais dirija ou pilote falando ao celular.

- Se beber, nunca dirija ou pilote.

- Evite dirigir e pilotar cansado ou sonolento.

- Respeite sempre os limites permitidos de velocidade.

- Não esqueça de sinalizar antes de praticar qualquer ação no trânsito.

- Faça com regularidade a manutenção do seu veículo.

