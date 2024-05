Blitz educativa conscientiza motociclistas sobre acidentes de trânsito

A- A+

Abrindo o Maio Amarelo, mês de conscientização quanto a mortos e feridos por sinistros de trânsito, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) realizou, na manhã desta quarta-feira (1º), na Avenida Agamenon Magalhães, sentido Olinda, uma blitz educativa com foco nos motociclistas, que representam 45% dos mortos em sinistros de trânsito nas vias da capital pernambucana. Um terço dos condutores pratica excesso de velocidade.

Participaram da ação órgãos parceiros da CTTU que atuam como forças de segurança de trânsito, como o Observatório Nacional de Segurança Viária, o Departamento de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Entre as ações educativas, os agentes entregaram um cartão para preenchimento de dados por parte dos condutores, que poderão inserir nos espaços um nome e um contato de confiança que possa ser avisado, em caso de sinistro de trânsito.

Quem recebeu foi abordado pela blitz e recebeu o folheto foi o mecânico Leonardo Ferreira, de 42 anos. Ele elogiou a iniciativa e considera importante a atitude da CTTU.

“A gente sabe que muitos da classe dos motoqueiros se utiliza do veículo para exceder a velocidade e causar sinistros de trânsito, muitas vezes, até trágicos. Serve para conscientizar, não só a mim, mas a todos que pilotam moto”, argumentou.

Segundo dados recolhidos pelo Samu e pela Secretaria de Defesa Social, somente em 2023, no Recife, foram contabilizadas 148 mortes por sinistros de trânsito no Recife. Desse total, 67 foram de motociclistas e 48 de pedestres.



De acordo com o representante do Observatório Nacional de Segurança Viária em Pernambuco, Carlos Valle, esta é a 11ª edição do Maio Amarelo e a ação dura o ano inteiro com trabalho de prevenção.

“A campanha fica na segurança do trânsito. Como os motociclistas são responsáveis pela maioria dos casos de mortes, estamos focando esta blitz neles. O tema deste ano é: “A paz no trânsito começa por você”. Isso faz com que a gente troque informações para ver se cada motociclista tem consciência do seu papel no trânsito, para ir e chegar com segurança”, explicou.

Gustavo Jardim, coordenador de trânsito da CTTU, explicou a reportagem que a ação, que finalizou-se às 10h, reflete o olhar da autarquia para evitar as ocorrências de sinistros.

“Serve para tentar mudar o comportamento desses motociclistas, através de ações educativas e de fiscalização, tentando, assim, evitar ou diminuir, pelo menos, o número de mortos e feridos no trânsito”, comentou.

Quando o Samu é acionado para alguma ocorrência, segundo o operador de motolância, Túlio Filipe, os agentes encontram as vítimas, geralmente, em via pública, e a equipe tenta trabalhar para a estabilização da pessoa.

“Faz parte do protocolo de trauma. Estabilizamos a coluna cervical, abrimos as vias aéreas, fazemos imobilização de extremidades (em casos de fraturas) e aguardamos a ambulância chegar para fazer o resgate da vítima do solo até à unidade hospitalar”, pontuou.

