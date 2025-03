A- A+

Futebol Blitz educativa promove o respeito às mulheres no trânsito A iniciativa tem como objetivo sensibilizar condutores e passageiros sobre a importância do respeito às mulheres em todos os espaços, incluindo as rodovias

Na quinta-feira (27), das 9h às 11h, a Rota do Atlântico promove a campanha “Rodovia Segura para as Mulheres”, uma blitz educativa voltada para a conscientização sobre o respeito às mulheres no trânsito. A ação acontece na rodovia, PE-0009, km 37, Sul, e conta com a parceria do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran/PE), do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) e do Instituto Maria da Penha.

A iniciativa tem como objetivo sensibilizar condutores e passageiros sobre a importância do respeito às mulheres em todos os espaços, incluindo as rodovias. Durante a blitz, serão abordados os diferentes tipos de violência e discutidas formas de promover um ambiente mais seguro e igualitário para todos.

Pela primeira vez, o Instituto Maria da Penha participa da ação com suas agentes sociais, que vão distribuir panfletos informativos e conversar com o público sobre a necessidade de combater a violência de gênero, incentivando atitudes mais respeitosas e inclusivas no trânsito.

Atualmente, com 67% do quadro de funcionários composto por mulheres, a campanha reforça o compromisso da Monte Rodovias, grupo que administra as rodovias no Estado, com a segurança e o bem-estar de todos os usuários das rodovias, promovendo ações que contribuem para um trânsito mais humano e consciente.

