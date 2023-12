A- A+

Sem presentes? Blitz em Salvador, Bahia, apreende "trenó de Papai Noel", por estar sem placa visível Carro todo caracterizado como o veículo do bom velhinho estava cheio de presentes; motorista recusou-se a fazer o teste do bafômetro

Na véspera de natal, no último domingo (24), os agentes de trânsito fizeram uma apreensão no mínimo inusitada, em Salvador, na Bahia. Um veículo todo caracterizado de "trenó de Papai Noel", carregado de presentes, foi parado por uma blitz. Os agentes notaram que a placa do veículo não estava visível e, para piorar, o motorista "natalino" recusou-se a fazer o teste do etilômetro, mais conhecido como bafômetro.



Segundo a Transalvador, o incidente ocorreu na Avenida Reitor Miguel Calmon, na região do Vale do Canela. Após a abordagem, os agentes de trânsito decidiram remover o veículo para o pátio da Transalvador e o trenó só será liberado após a regularização a situação da placa.

A Transalvador explicou, ainda, que o "Papai Noel" não foi preso ao negar fazer o teste do bafômetro porque a recusa não constitui um crime. Contudo, segundo o que preconiza o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), quem se recusa a fazer o teste ou outro procedimento de comprovação do consumo de bebida alcoólica ao volante comete uma infração gravíssima, que resulta em multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses e recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista, bem como o carro, caso não haja outro motorista habilitado para dirigir.

