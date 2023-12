A- A+

Natal Solidário Blitz Solidária recebe donativos em Olinda até 17h deste domingo; saiba como ajudar Alimentos não perecíveis e brinquedos podem ser doados até as 17h deste domingo (17), na Avenida Sigismundo Gonçalves, nº 700, no sentido Carmo/Bairro Novo

A Blitz Solidária, promovida pela Secretaria de Mobilidade de Olinda (SMOB), receberá doações de alimentos não perecíveis e brinquedos até as 17h deste domingo, em um ponto de coleta montado na Avenida Sigismundo Gonçalves, nas imediações do nº 700, no sentido Carmo/Bairro Novo.

Os donativos serão direcionados para o projeto Juntos Somos Mais Fortes, instalado no bairro de Rio Doce. “Contamos com o apoio da população que está vindo aqui para Olinda para trazer alimentos, brinquedos e o que puder ajudar. Aqueles que não conseguirem vir hoje, podem deixar suas doações na Secretaria de Mobilidade, que fica na Avenida Joaquim Nabuco, 475”, orienta o agente de trânsito André Luiz, escalado para atuar na campanha.



