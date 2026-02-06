Bloco Bicho Maluco Beleza, de Alceu Valença, acontece neste domingo (8) no Recife
Em sua segunda edição, evento deve reunir até 700 mil pessoas na Rua da Aurora
Um dos principais nomes da música pernambucana, Alceu Valença sobe no trio elétrico, neste domingo (8), para fazer a alegria dos moradores da Região Metropolitana do Recife (RMR) em mais uma edição do bloco Bicho Maluco Beleza, às vésperas do Carnaval.
A partir das 15h, o cantor e compositor que completa 80 anos em 2026 se apresentará na Rua da Aurora, área central do Recife. O evento é gratuito.
Este é o segundo ano seguido que o super bloco do renomado artista desembarca no Estado como prévia carnavalesca. Em 2025, o Bicho Maluco Beleza arrastou 700 mil pessoas e, segundo a organização, a estimativa para este ano é de repetir o público.
Artistas
Nesta edição, estão confirmadas as participações de Lenine, Almério, Larissa Lisboa e Juba Valença, além de cortejos de frevo, maracatu e caboclinhos.
Repertório
Dono de canções famosas que embalam a folia no Estado, Alceu promete fazer jus à fama para sacudir os fãs neste final de semana. O público pode aguardar seguro que vai rolar “Voltei Recife”, “Bom Demais”, “Diabo Louro” e “Ciranda da Rosa Vermelha”, além das versões em tempo de frevo de “Tropicana” e “Táxi Lunar”.
Momentos apoteóticos não faltam com “Anunciação”, “Girassol”, “Belle de Jour” e “Bicho Maluco Beleza”, entre outros clássicos.