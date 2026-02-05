Bloco Carnavalesco das Floriterárias celebra segunda edição reunindo livros, canções e cultura local
Agremiação acontece nesta sexta-feira (6), a partir das 19h, no Bar Super 8, na Boa Vista
O Bloco Carnavelesco das Floriterárias apresenta, nesta sexta-feira (6), o 18º Sarau das Floriterárias, a partir das 19h, no Bar Super 8, localizado no bairro da Boa Vista, Centro do Recife. O evento é totalmente gratuito e aberto ao público.
Esta é a segunda edição e acontece em um formato especial com estandarte, sarau, músicas e livros, uma forma de manter a tradição cultural do pré-carnaval.
A agremiação está homenageando: Bell Puã, poeta e multiartista pernambucana finalista do Prêmio Jabuti; MajesGabi, artista travesti de Camaragibe; Crislaine Venceslau, poeta quilombola de Goiana e mestra em Antropologia; Yastricia Santos, indígena e multiartista também de Camaragibe.
- Em clima de festa e celebração, o cortejo promove o encontro de foliãs e brincantes e reforça a valorização da literatura e do ato de ler. Foto: Divulgação
A programação do bloco conta com orquestra de frevo, que recebeu apoio cultural de Cida Pedrosa, sarau poético, atrações musicais, estandarte do bloco e a venda de livros das autoras.
Serviço
Bloco Carnavalesco das Floriterárias - Ano II
Data e horário: Sexta-feira, 6 de fevereiro, às 19h
Endereço: Bar Super 8, localizado na Rua Mamede Simões - 144, Boa Vista/Recife
Valor: Totalmente gratuito e aberto ao público