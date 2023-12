Bloco cirúrgico do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Boa Viagem, é inaugurado

A- A+

Com cinco salas, o primeiro bloco cirúrgico do Hospital Nossa Senhora das Graças (antigo Hospital Alfa), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, é inaugurado na noite desta sexta-feira (22). A unidade de saúde está localizada na Avenida Visconde de Jequitinhonha.

Com esse reforço na área da saúde, a expectativa é de que o número de cirurgias na rede pública de Pernambuco seja ampliado, subindo para 500 ao mês.

Tendo capacidade para realização de procedimentos de média e alta complexidade em especialidades diversas, a inauguração marca ainda a possibilidade de descentralizar pacientes dos hospitais da Restauração, Getúlio Vargas e Otávio de Freitas.

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB) marca presença na inauguração do bloco cirúrgico, ao lado da sua vice, Priscila Krause. Elas são acompanhadas da secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti.

A governadora resgata o cenário em que assumiu o cargo no Palácio do Campo das Princesas, listando milhares de cirurgias pendentes. Agora, comemora a possibilidade concreta de encaminhar pacientes para uma nova unidade de saúde, incluindo os que têm quadros clínicos graves.

"Um dos grandes desafios de Pernambuco, na área da saúde, é garantir o fluxo de atendimento nas cirurgias. Em janeiro, recebemos um estado com mais de 100 mil cirurgias a serem feitas. A gente vai conseguir desafogar os grandes hospitais e, com isso, fazemos a saúde de Pernambuco fluir melhor", celebra Raquel.

A secretária Zilda Cavalcanti cita os valores investidos na inauguração, e a quantia destinada mensalmente a garantir o funcionamento da unidade em Boa Viagem.

“O investimento foi de R$ 20 milhões do Governo do Estado, além de uma manutenção de custeio de R$ 13 milhões por mês, do hospital como um todo", afirma.

A secretária também exalta características do hospital, como a capacidade de fazer hemodiálise e o grande números de vagas para Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Por fim, ela compara a alta complexidade do local com a do Hospital da Restauração.

"Esse hospital aqui vai fazer cirurgias de alta complexidade na neurocirurgia, urologia, na cirurgia torácica e também na cirurgia geral. Vai ajudar muito. Ele consegue fazer hemodiálise, tem 100 leitos de UTI e agora com bloco cirúrgico funcionando, vai conseguir receber pacientes complexos e graves, que muitas vezes não conseguem sair do Hospital da Restauração, porque não tem leito de retaguarda. Isso é inédito aqui em Pernambuco e vai significar uma grande ajuda à superlotação. O Alfa tem alta complexidade e pode se assemelhar ao Hospital da Restauração nesse sentido", frisa.

