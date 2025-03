Bloco da Ressaca: com 25 anos de existência, bloco leva alegria pela Zona Norte do Recife

A saída do Bloco da Ressaca aconteceu na Avenida Vasco da Gama, Zona Norte do Recife, na tarde deste domingo (9). Completando 25 anos de existência, a atração carnavalesca garante a tradição de acontecer sempre após o período da folia.

Pelo menos nove atrações vão tomar conta das ruas, em quatro trios elétricos, ao longo da tarde. Os cantores que vão garantir a festa são: Banda Asas da América, MC Tróia, Banda Acesso, Arturzinho Batedeira, Cleytinho Paz, Viviane Souza, Danilo Chatinho, Raffa Mendes e Talita Gomes.

Fantasiada de ‘gatinha’, a coordenadora pedagógica Carmen Rocha, de 45, saiu do Ibura para aproveitar a animação.

A expectativa de Rocha é de que os hits do momento formem a playlist do Bloco da Ressaca. Para ela, não pode faltar um bom frevo e outros segmentos musicais.

“Eu adoro frevo, mas gosto também das músicas atuais. Tem as de Ivete Sangalo e ‘Tu Cheira?’, que está no auge. Todo mundo canta. A irreverência é a diversão estão garantidas, com todo respeito, sem violência e com segurança”, finalizou ela.