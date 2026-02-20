A- A+

CARNAVAL 2026 Bloco da Ressaca completa 26 anos de história e anima ruas da Zona Norte do Recife no domingo (22) Programação conta com quatro trios elétricos e duas atrações imperdíveis: Banda Asas da América e Banda Beleza Pura

O Bloco da Ressaca realiza sua 26ª edição neste domingo (22), a partir das 13h, e leva músicas populares e folia às ruas e avenidas da Zona Norte do Recife.

A saída da agremiação segue a tradição de acontecer sempre após a Festa do Momo e acontece na Avenida Vasco da Gama, segue pela Avenida Norte, Rua da Harmonia, Estrada do Arraial, e encerra no Mercado Público de Casa Amarela.

A programação dos festejos inclui quatro trios elétricos e duas atrações principais: a Banda Asas da América, tocando hits como 'Leão do Norte' e 'Banho de Cheiro'; e a Banda Beleza Pura, com músicas como 'Rebolou' e 'Contatinho'.

A organização do evento, em parceria com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), prevê um público com mais de 70 mil pessoas e se organizou para receber esse número exorbitante de foliões.

