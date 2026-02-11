Bloco das Bruxas leva luta pelo fim da violência contra a mulher às ladeiras de Olinda
Desfile também faz parte das ações de comemoração dos 35 anos do Coletivo Mulher Vida
O tradicional Bloco das Bruxas, organizado pelo Coletivo Mulher Vida, realiza, nesta sexta-feira (13), o seu 34º desfile nas ladeiras de Olinda, reunindo arte, irreverência e mobilização social em defesa do direito das mulheres à vida. A concentração acontece às 14h30, no Largo do Amparo, e o concurso inicia às 15h30, com o cortejo saindo às 16h.
Mais do que uma manifestação carnavalesca, o bloco é um ato político-cultural que denuncia a violência de gênero e reafirma a presença das mulheres nos espaços públicos como território de liberdade e resistência.
Com o lema “Pelo direito de viver, parem de nos matar”, a iniciativa chama atenção para o aumento dos casos de assédio, abusos e agressões contra mulheres, especialmente em períodos de grande circulação como o Carnaval.
O Bloco das Bruxas se consolidou ao longo dos anos como um espaço de expressão feminista popular, unindo música, fantasia, crítica social e mobilização comunitária.
A figura da “bruxa” é ressignificada como símbolo de mulheres que historicamente foram perseguidas por sua autonomia, força e saberes, hoje representando resistência, coragem e transformação social.
Leia também
• Boi Marinho se junta ao bloco A Corda para despertar Olinda na Terça de Carnaval (17)
• Carnaval 2026: Vassourão prepara abertura da folia em Olinda com lavagem simbólica das ladeiras
• Agremiações de frevo publicam carta aberta contra "paredões" de som em Olinda
O desfile também faz parte das ações de celebração dos 35 anos do Coletivo Mulher Vida, organização da sociedade civil com atuação histórica na defesa dos direitos das mulheres e no enfrentamento à violência de gênero.
Fundado em Olinda, o coletivo desenvolve ações de acolhimento, formação, mobilização comunitária e incidência política, fortalecendo redes de proteção e promovendo a autonomia das mulheres, especialmente àquelas em situação de vulnerabilidade social.
O público é convidado a participar do cortejo, se incorporando à mensagem de que o Carnaval também é espaço de consciência, denúncia e construção de uma cultura de paz e igualdade.
Serviço
- Evento: 34º Desfile do Bloco das Bruxas
- Data: Sexta-feira, 13 de fevereiro
- Concentração: 14h30
- Concurso: 15h30
- Saída: 16h
- Local: Largo do Amparo – Olinda