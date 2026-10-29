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Internacional

Bloco de Netanyahu lidera resultados nas eleições de Israel, mas não alcança maioria

Os resultados revelam um avanço espetacular dos dois partidos árabes, Raam e a Lista Unificada, que somam 19 cadeiras

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Benjamin Netanyahu Benjamin Netanyahu - Foto: Abir Sultan / POOL / AFP

O bloco do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu superou o da oposição nas eleições em Israel, mas ficou longe da maioria necessária para manter o controle do Parlamento, segundo os resultados finais do pleito publicados da noite de quinta para sexta-feira (30).

A coalizão de direita e extrema direita de Netanyahu obteve 53 cadeiras das 120 que compõem o Knesset (Parlamento israelense), e o Likud, do primeiro-ministro, continua sendo o partido mais votado, com 27 deputados. O bloco da oposição liderado pelo centrista Gadi Eisenkot conseguiu 48 cadeiras.

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Os resultados revelam um avanço espetacular dos dois partidos árabes, Raam e a Lista Unificada, que somam 19 cadeiras.

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