Carnaval

Bloco do Cinema São Luiz estreia com a Pitombeira e homenagens ao filme "O Agente Secreto"

A Prévia tem como objetivo unir o imaginário cinematográfico ao movimento coletivo do Carnaval

Primeira edição do bloco do Cinema São Luiz presta homenagem ao filme "O Agente Secreto" - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Centenas de pessoas foram às ruas do Centro do Recife para a primeira edição do Bloco do Cinema São Luiz, que estreou na tarde deste domingo (8).

Para a grande estreia, a troça da Pitombeira dos Quatro Cantos fez parte do desfile como uma homenagem ao filme “O Agente Secreto”.

  • Bloco do Cinema São Luiz | Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Bloco do Cinema São Luiz | Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Bloco do Cinema São Luiz | Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Bloco do Cinema São Luiz | Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Bloco do Cinema São Luiz | Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Bloco do Cinema São Luiz | Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
Tanto a sala de cinema como a troça carnavalesca olindense são elementos presentes no filme de Kleber Mendonça Filho, que concorre em quatro categorias do Oscar deste ano.

Os bonecos gigantes do ator Wagner Moura e do diretor pernambucano também desfilaram. Ainda se uniu à dupla o boneco gigante da atriz Fernanda Torres, feito no ano passado em razão também da disputa pelo Oscar por "Ainda Estou Aqui".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A concentração do bloco aconteceu na via lateral do cinema, às 14h, e reuniu diversos foliões com fantasias que aludem à trama e aos personagens do longa estrelado por Wagner Moura. Por volta das 15h, o desfile seguiu em cortejo na direção do Monumento ao Manguebeat, o Caranguejo da Aurora, localizado em frente à Assembleia Legislativa de Pernambuco.

A festa contou ainda com o som da Orquestra Paranampuká, que dividiu a avenida ao lado da Pitombeira.

Segundo a Secretaria de Cultura de Pernambuco, o roteiro do trajeto e a ideia do bloco foram propositalmente pensados para conectar o imaginário cinematográfico ao movimento coletivo do Carnaval. 

Para o órgão, responsável também por parte da organização do evento por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), o encontro entre o cinema e a Pitombeira estabelece uma ponte direta com a obra de Kleber, que dialoga com o imaginário carnavalesco e com a presença das manifestações populares como expressão da identidade urbana e cultural do Recife. 

“Ao desfilar ao lado da Pitombeira, o São Luiz transforma em experiência coletiva aquilo que o cinema constrói em imagem e narrativa”, destacou a secretaria em publicação oficial.

Para o curador e programador do Cinema São Luiz, Pedro Severien, a criação do bloco representa ainda a extensão simbólica do próprio papel do espaço cultural. 

“O São Luiz sempre foi um território de encontro e imaginação. O bloco nasce justamente dessa ideia de mobilizar a cultura para as ruas e reafirmar que o cinema também dialoga com a cidade, com o rio, com a calçada e com a experiência coletiva. O Carnaval, de certa forma, também é cinematográfico: é uma grande imagem em movimento, com trilha sonora, personagens e narrativas que se constroem no improviso”, ressaltou.

