Bloco Miolinho Mole: Doutores da Alegria levam carnaval para hospitais a partir desta segunda (5)

O Miolinho Mole, bloco do grupo Doutores da Alegria, levará a energia de carnaval para as alas pediátricas dos hospitais públicos a partir desta segunda-feira (5). O abre alas dos festejos carnavalescos está programado para o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), nos Coelhos.

O frevo, ciranda e manguebeat continuam durante a semana. Na terça-feira (6), é a vez do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) e do Procape, em Santo Amaro; na quarta-feira, (7), a folia chega ao Hospital da Restauração (HR), no Derby; e, na quinta-feira, (8), ao Barão de Lucena (HBL), na Iputinga. Os cortejos começam às 9h30, exceto no HUOC, onde o bloco começa às 9h.

Em sua 17ª edição, o Miolinho Mole pega carona no próprio carnaval do Recife e homenageia a cirandeira Lia de Itamaracá e o movimento manguebeat.

“O bloco Miolinho Mole é uma tradição nos hospitais em que atendemos o ano inteiro. As mães e enfermeiras fantasiam as crianças, enfeitam os quartos e corredores, as crianças aguardam ansiosas, abrem o sorriso. A cultura do carnaval é muito forte para os pernambucanos de todas as regiões do estado e mesmo quem está nos hospitais, passando por um momento difícil, também merece brincar e extravasar”, conta Arilson Lopes, coordenador artístico da unidade Recife dos Doutores da Alegria.

Este ano, o cortejo do Miolinho Mole vai contar com nove palhaços: Dra. Baju (Juliana de Almeida), Dr. Dud Grud (Eduardo Filho), Dr. Eu_Zébio (Fábio Caio), Dr. Gonda (Tiago Gondim), Dr. Lui (Luciano Pontes), Dr. Micolinho (Marcelino Dias), Dra. Muskyta (Olga Ferrario), Dra. Nana (Ana Flávia) e Dr. Wago Ninguém (Wagner Montenegro).

Confira a programação do bloco do Miolinho Mole:

Segunda-feira (5): Imip, às 9h30

Terça-feira (6): Hospital Universitário Oswaldo Cruz e no Procape, às 9h

Quarta-feira (7): Hospital da Restauração, às 9h30

Quinta-feira(8): Hospital Barão de Lucena, às 9h30

