A- A+

CARNAVAL 2023 Bloco Folia Sem Idade leva alegria e frevo s ruas de Olinda Cortejo saiu da Praça do Jacaré até o Clube Atlântico

O Carnaval de Olinda começa oficialmente na próxima quinta-feira (16), mas a folia, que contempla todos os públicos, já toma conta das ruas da cidade. Nesta sexta-feira (10), o Bloco Folia Sem Idade reuniu diversas associações de idosos do municípios e mostrou que não há idade certa para cair na festa.

Logo cedo, às 8h, o frevo começou a ecoar na Praça do Jacaré, no Varadouro. Depois, os grupos da terceira idade seguiram em cortejo para o Clube Atlântico de Olinda, onde foi realizado um concurso de Rei e Rainha do Carnaval.

“Passamos dois anos sem Carnaval, elas [as idosas] já estavam muito ansiosas por essa festa. A gente faz toda a adaptação para que a pessoa idosa não se sinta excluída e possa brincar também”, diz Veronica Brayner, secretaria executiva da Mulher e Direitos Humanos de Olinda e presidente do Conselho do Idoso da cidade.



Foliã Joselita Alves - Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Joselita Alves, 62, que faz parte do grupo das arteiras de Olinda, comparou a volta do Carnaval com uma explosão de alegria. “É um momento de muita diversão em que a gente pode esquecer os problemas e ficar bem de saúde, isso tranquiliza bastante. Eu mesmo fico muito alegre”, conta a artesã.



Foliã Josefa Alves - Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Para a aposentada Josefa das Neves, 68, que mora no bairro de Ouro Preto, o bloco representou uma oportunidade de colocar para fora todo o frevo que esteve contido durante os dois anos de pandemia. “Estou feliz demais. Gosto de Carnaval, mas não vou às ruas por causa da violência. Quando há ações como essa eu sempre venho”.

De acordo com a Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos de Olinda, além do Bloco Folia Sem Idade, as pessoas idosas também poderão aproveitar o Carnaval nos Camarotes da Acessibilidade. Os espaços, segundo a secretaria, comportam pessoas com mobilidade reduzida e PCDs.

Veja também

amazônia Indígenas amazônicos siekopai lutam para retornar a sua terra ancestral