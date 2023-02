A- A+

Carnaval do Recife Bloco infantil Pinto da Madrugada sai às ruas na terça-feira (21) A versão mirim do desfile é realizada pelo Galo da Madrugada

Quem disse que a criançada vai ficar de fora do Galo? Na intenção de repassar a tradição às novas gerações, o maior bloco do mundo realiza, nesta terça-feira (21), a versão infantil chamada Pinto da Madrugada, com concentração em frente à sede da agremiação, na Praça Sérgio Loreto, no Bairro de São José, a partir das 10h. Pensado especialmente em cativar os pequenos foliões, o desfile segue até a Avenida Sul, em três horas de festa com um trio elétrico. O evento já acontece há 12 anos e será comandado pelo Palhaço Chocolate.

“A cultura é feita de passar as tradições entre gerações e o Pinto da Madrugada é um projeto exatamente para a gente já ir estimulando as crianças a conhecer o frevo, o carnaval de rua, já preparando para que, mais à frente, elas virem foliões do Galo da Madrugada”, define Rodrigo Menezes, vice-presidente do Galo.

O bloco infantil também trará para a rua o estandarte e o boneco do Pinto da Madrugada, cabeções alegóricos, passistas de frevo e o tradicional trenzinho com capacidade para transportar cerca de 80 crianças. Para desfilar a bordo do veículo temático, o responsável precisa comparecer à sede do Galo da Madrugada e efetuar a

inscrição, trazendo duas bolsas ou uma lata de leite em pó. Os alimentos serão revertidos, como ocorre todos os anos, para uma instituição de caridade.

O cortejo segue, por volta das 11h, até a Avenida Sul, nas proximidades do galpão do Galo - onde são confeccionadas as alegorias do bloco - e, de lá, regressa para a Praça Sérgio Loreto. A festa finaliza às 13h.

“É importante levar a criançada para curtir o mito Galo da Madrugada. É a versão infantil do gigantesco bloco. É uma forma de incentivar a garotada a, desde cedo, curtir e valorizar a nossa cultura carnavalesca, ir com a família, papai, mamãe, avós, e curtir uma manhã inteira de felicidade. É o Galo da inclusão, onde recebemos crianças e família de braços abertos”, reafirma o Palhaço Chocolate. O profissional já apresenta o Pinto da Madrugada há seis anos e comemora a abertura de um espaço exclusivo para o público infantil.

Serviço

Pinto da Madrugada

Data: 21 de fevereiro de 2023 (terça-feira de carnaval)

Horário: das 10h às 13h

Concentração: Praça Sérgio Loreto (ao lado da sede do Galo da Madrugada)

Atrações: trio elétrico com o Palhaço Chocolate; porta-estandarte e boneco do Pinto da

Madrugada, passistas, cabeções alegóricos e trenzinho.

Inscrições paro o trenzinho (até 80 crianças): sede do Galo da Madrugada (Rua da

Concórdia, 984, Bairro de São José); trazer dois pacotes ou uma lata de leite em pó.

