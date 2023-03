A- A+

Carnaval Bloco Mulheres em Pauta aborda liberdade de escolhas e respeito às mulheres; veja programação Neste sábado (4), a troça carnavalesca realiza a sua 5ª edição no bairro do Arruda, na Zona Norte do Recife

Neste sábado (4), o Bloco Mulheres em Pauta realiza a sua 5ª edição no bairro do Arruda, na Zona Norte do Recife. Tradicionalmente, a festa acontece no início do mês de março e homenageia as mulheres.

Com o tema “Liberdade de Escolhas. Respeite a Nossa História”, o evento contará com as participações da banda Efeito A e dos cantores Waguinho, Condinho, Gustavo Andrioli, Miguel Ribeiro, Jameson Pancadão e Brunessa França (Sedutora do Brasil).

Entre os homenageados deste ano estão a cantora Michelle Melo, os jornalistas Nadya Alencar, André Estanislau e Waleska Andrade e o apresentador Marcos Silva.

O bloco surgiu de uma documentário produzido pela jornalista Manuela Alves que teve, na época, participações de Graça Araújo, Mônica Silveira, Nadya Alencar, Meiry Lanunce, Jackeline Araújo, Eliana Victório e Renata Echeverria. Após o falecimento de Graça Araújo, Manuela resolveu criar o bloco em homenagem à jornalista. Graça é lembrada no estandarte e no hino do Mulheres em Pauta.

Com muito brega e frevo, o bloco acontecerá na rua Raul Pompéia, no bairro do Arruda, na Zona Norte do Recife, com concentração em frente à casa de número 245 a partir das 17h. O evento é gratuito.



Veja também

CRIME Arma escondida em hotel em Boa Viagem "entrega" ladrões de Rolex à polícia