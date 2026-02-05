A- A+

RECIFE Bloco Nem com Uma Flor realiza campanha para arrecadar kits de higiene nesta sexta-feira (6) Iniciativa da Secretaria da Mulher do Recife tem como objetivo conscientizar os foliões e foliãs para a importância da luta pelo fim da violência contra a mulher

A Secretaria da Mulher do Recife promove, nesta sexta-feira (6), a arrecadação de kits de higiene pessoal em troca das camisas do Bloco Político Carnavalesco Nem com uma Flor - Pelo Fim da Violência contra as Mulheres.

A ação acontece das 8h até às 16h, no Cetec - Centro de Educação, Tecnologia e Cidadania, na Avenida Oliveira Lima, 824 - Soledade/Recife. O Nem com Uma Flor sai às ruas do Bairro do Recife na próxima quinta-feira (12), na Praça do Arsenal, a partir das 15h.

O kit deve conter dois sabonetes e um pacote de absorventes, que poderá ser trocado por uma camisa do bloco. Podem ser realizadas até cinco trocas de kits por pessoa, os quais serão doados a unidades de atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade social e violência doméstica e/ou sexista.

O bloco “Nem com uma flor” completa 25 anos de história e conscientização popular através de iniciativas preventivas antes da abertura oficial do Carnaval.

Fundado em 2001, o bloco visa conscientizar foliões e foliãs em relação à importância da luta pelo fim da violência contra a mulheres, assim como a divulgação dos serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência.

Troca dos kits

Kit higiene: Dois (2) sabonetes + um (1) pacote de absorvente;

Data e horário: Sexta-feira, 6 de fevereiro, a partir das 8h;

Endereço: Avenida Oliveira Lima, 824, no bairro da Soledade (Antigo Colégio Nóbrega);

Limite: Cinco (5) kits por pessoa.

