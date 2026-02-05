Qui, 05 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta05/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
RECIFE

Bloco Nem com Uma Flor realiza campanha para arrecadar kits de higiene nesta sexta-feira (6)

Iniciativa da Secretaria da Mulher do Recife tem como objetivo conscientizar os foliões e foliãs para a importância da luta pelo fim da violência contra a mulher

Reportar Erro
Essa edição da ação reúne solidariedade e conscientização com o intuito dar assistência a mulheres em situação de vulnerabilidade socialEssa edição da ação reúne solidariedade e conscientização com o intuito dar assistência a mulheres em situação de vulnerabilidade social - Foto: Vanessa Alcântara / PCR

A Secretaria da Mulher do Recife promove, nesta sexta-feira (6), a arrecadação de kits de higiene pessoal em troca das camisas do Bloco Político Carnavalesco Nem com uma Flor - Pelo Fim da Violência contra as Mulheres.

A ação acontece das 8h até às 16h, no Cetec - Centro de Educação, Tecnologia e Cidadania, na Avenida Oliveira Lima, 824 - Soledade/Recife. O Nem com Uma Flor sai às ruas do Bairro do Recife na próxima quinta-feira (12), na Praça do Arsenal, a partir das 15h.

Leia também

• Tem prévias para todos os lados no fim de semana de Recife e Olinda

• Com vista privilegiada, Camarote Marco Zero se prepara para o Carnaval 2026

• Carnaval 2026: novas localizações e estacionamento solidário integram serviços do Recife

O kit deve conter dois sabonetes e um pacote de absorventes, que poderá ser trocado por uma camisa do bloco. Podem ser realizadas até cinco trocas de kits por pessoa, os quais serão doados a unidades de atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade social e violência doméstica e/ou sexista.  

O bloco “Nem com uma flor” completa 25 anos de história e conscientização popular através de iniciativas preventivas antes da abertura oficial do Carnaval.

Fundado em 2001, o bloco visa conscientizar foliões e foliãs em relação à importância da luta pelo fim da violência contra a mulheres, assim como a divulgação dos serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência.

Troca dos kits

Reportar Erro

Veja também

Newsletter