Bloco Nem com Uma Flor realiza campanha para arrecadar kits de higiene nesta sexta-feira (6)
Iniciativa da Secretaria da Mulher do Recife tem como objetivo conscientizar os foliões e foliãs para a importância da luta pelo fim da violência contra a mulher
A Secretaria da Mulher do Recife promove, nesta sexta-feira (6), a arrecadação de kits de higiene pessoal em troca das camisas do Bloco Político Carnavalesco Nem com uma Flor - Pelo Fim da Violência contra as Mulheres.
A ação acontece das 8h até às 16h, no Cetec - Centro de Educação, Tecnologia e Cidadania, na Avenida Oliveira Lima, 824 - Soledade/Recife. O Nem com Uma Flor sai às ruas do Bairro do Recife na próxima quinta-feira (12), na Praça do Arsenal, a partir das 15h.
O kit deve conter dois sabonetes e um pacote de absorventes, que poderá ser trocado por uma camisa do bloco. Podem ser realizadas até cinco trocas de kits por pessoa, os quais serão doados a unidades de atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade social e violência doméstica e/ou sexista.
O bloco “Nem com uma flor” completa 25 anos de história e conscientização popular através de iniciativas preventivas antes da abertura oficial do Carnaval.
Fundado em 2001, o bloco visa conscientizar foliões e foliãs em relação à importância da luta pelo fim da violência contra a mulheres, assim como a divulgação dos serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência.
Troca dos kits
- Kit higiene: Dois (2) sabonetes + um (1) pacote de absorvente;
- Data e horário: Sexta-feira, 6 de fevereiro, a partir das 8h;
- Endereço: Avenida Oliveira Lima, 824, no bairro da Soledade (Antigo Colégio Nóbrega);
- Limite: Cinco (5) kits por pessoa.