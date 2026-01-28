Qua, 28 de Janeiro

Encontro

Bloco Os Barba organiza leilão de camisas exclusivas no Poço da Panela

Com o objetivo de subsidiar Os Barbinha, o leilão será realizado nesta quinta-feira (29), no  pátio da Igreja do Poço da Panela

Poço da Panela, na Zona Norte do Recife

O bloco Os Barba, fundado em 2002, organiza o " Leilão de Camisas de Os Barba" nesta quinta-feira (29), às 20h, no pátio da Igreja do Poço da Panela, localizada na Zona Norte do Recife. 

O leilão reúne camisas exclusivas pintadas por artistas plásticos do  Recife e da região e tem como objetivo subsidiar o bloco Os Barbinha, garantindo a continuidade das brincadeiras e a permanência do carnaval no território. 

O evento também presta homenagem aos Reis e à Rainha de Os Barba que já partiram, mas seguem encantados na memória coletiva do bloco:  Naná, Professor Davi, Vital, Valter Barbudo e a eterna Rainha Loló. 

 História do bloco
Ao longo de quase 20 anos,  o bloco Os Barba integrou a programação oficial das prévias do Carnaval do Recife e chegou a reunir cerca de 20 mil pessoas no Poço da Panela, transformando o bairro em um grande encontro carnavalesco.

Com o tempo, Os Barba inspirou o surgimento de outros blocos, como Sai Dessa Noia, que passaram a saudar o bloco como reconhecimento de sua grandeza e da importância de sua trajetória no carnaval do bairro e da cidade.

Serviço:
Leilão de camisas pintadas por artistas plásticos do Recife e região
Data: 29 de janeiro
Horário: 20 hs.
Local: Pátio da Igreja do Poço da Panela
 
Com informações de assessoria 

