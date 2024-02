A- A+

Carnaval 2024 Bloco Terra à Vista sai às ruas da área central do Recife nesta sexta-feira (9) Concentração será no pátio da Igreja de São Gonçalo, no bairro da Boa Vista, a partir das 15h

Em sua 10ª edição, o Bloco Terra à Vista, criado por organizações e movimentos de luta pela reforma urbana e o direito à cidade, desfila pelas ruas da área central do Recife, nesta sexta-feira (9).



A concentração será no pátio da Igreja de São Gonçalo, no bairro da Boa Vista, a partir das 15h.

O bloco reúne militantes e ativistas que lutam contra a falta de condições adequadas de vida nas cidades.

Entre as organizações participantes, estão a Habitat para a Humanidade Brasil e o Centro Popular de Direitos Humanos (CPDH).



Para acontecer, a festa conta com financiamento colaborativo e venda de rifas digitais no valor de R$ 10.



Os foliões que adquirirem concorrem a um vale de R$ 200 para viagens com a Uber, para gastar durante o Carnaval.

