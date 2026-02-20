A- A+

CARNAVAL Bloco Todos São Maestros encerra programação carnavalesca na Bomba do Hemetério neste domingo (22) Festa comandada por Maestro Forró permite que foliões interajam a orquestra e acontece a partir das 15h, com acesso gratuito

A Bomba do Hemetério recebe, neste domingo (22), o bloco Todos São Maestros, que tradicionalmente marca a despedida do Carnaval no bairro.

A brincadeira é promovida pelo Maestro Forró em conjunto com a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério e reúne foliões que prolongam a festa no primeiro domingo após o período oficial da folia.

Criado em 2002, o bloco desfila pelas ruas da Bomba do Hemetério, Zona Norte do Recife, com uma proposta que estimula a interação direta entre músicos e público.

O diferencial da festa é a possibilidade de qualquer participante assumir, por alguns minutos, o papel de regente da orquestra.

“Não precisa ser músico para entrar na brincadeira. A ideia é que qualquer pessoa, inclusive crianças, tenham a oportunidade de reger a Orquestra a seu modo”, explica o Maestro Forró.

A concentração acontece a partir das 15h, na sede da Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, localizada na Rua Pastor Evangélico Benoby Carvalho de Souza.

De lá, o grupo segue em desfile pelas ruas da comunidade, acompanhado por centenas de foliões.

O percurso tem duração aproximada de três horas, embalado por frevos, músicas autorais e versões especiais de canções de artistas como Chico Science e Reginaldo Rossi, além de sucessos do Maestro Forró e da OPBH, como “Pra Tirar Coco” e “Tô Doidão”.

Durante o desfile, o público também pode conferir de perto o boneco gigante do Maestro Forró. O repertório é definido ao longo da apresentação, alternando escolhas dos músicos com pedidos feitos pelos foliões.

