Bloco "Xingou... Bateu... É Penha!" volta às ruas de Paulista, na RMR, nesta terça-feira (14)

As ruas do Centro de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, recebem, nesta terça-feira (14), o bloco "Xingou… Bateu... É Penha!", de combate à violência contra as mulheres.



A concentração será às 13h, na rua Siqueira Campos, no Centro da cidade. De lá, o bloco seguirá até a avenida Marechal Floriano Peixoto, onde encerra as manifestações em frente à Secretaria de Educação de Paulista.



O evento contará com apresentações de orquestra de frevo, além de Nena Queiroga; Grupo Samba Soul Delas; Júnior e Clara Chumbago.

Com a marchinha alertando que “Não tem desculpa, meu bem. Não tem resenha. Xingou... bateu... é Penha!”, a iniciativa, que acontece desde 2016, é realizada pela Secretaria Executiva de Políticas para as Mulheres de Paulista, e busca estimular denúncias das mais diversas violências sofridas pelas mulheres.



Os foliões podem pegar a camisa do bloco ao longo desta segunda (13) e na manhã desta terça-feira (14), na sede da Secretaria da Mulher.

No local, é necessário levar 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão doados às mulheres vítimas de violência, assistidas pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Paulista.

