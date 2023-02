Blog da Betway mostra quais atividades ajudam na qualidade do sono

A- A+

As pessoas têm rotinas diferentes, principalmente quando o assunto é dormir. Enquanto alguns preferem ler um livro, outros ficam nas redes sociais até o sono chegar. Uma pesquisa organizada pela Betway separou algumas dessas atividades, e fez um experimento para mostrar como elas afetam a qualidade do nosso sono. O resultado tem algumas surpresas, como o efeito positivo dos filmes de comédia, mas no geral apontam para algo esperado.

Essa pesquisa teve uma metodologia simples, com diferentes pessoas sendo monitoradas após a realização de diferentes atividades. A equipe do blog Betway Insider separou 14 diferentes rotinas, como jogar no celular, ouvir música e ler livros. Os resultados foram medidos em pontos, que consideravam a qualidade do sono e também o tempo gasto acordando no meio da noite.

A primeira colocação ficou com a atividade de meditação, que se destaca pela qualidade de sono em 88%, a segunda maior do estudo. No tempo acordado durante a madrugada, a média ficou em apenas 12 minutos, essa a melhor da pesquisa. O resultado é uma pontuação de 9,6. Se a ciência pudesse indicar, as pessoas precisam meditar para começarem a dormir melhor.

Uma atividade que surpreendeu, como falamos anteriormente, foi a de assistir a um filme de comédia. Se pensarmos de maneira simples, a luz e o som da TV deveriam atrapalhar nisso, mas a pesquisa mostra o oposto. A temática leve e engraçada faz a pessoa relaxar, e isso significa uma noite de sono de maior qualidade. Os participantes dessa atividade passaram apenas 14 minutos acordados por noite, e a qualidade de sono foi avaliada na casa dos 87%.

Ficar no celular faz mal?

A dúvida que fica para algumas pessoas, sobretudo para os apaixonados por tecnologia, é pelos resultados das atividades relacionadas aos celulares. Na pesquisa feita pela Betway, site de jogos de casino online, é possível ver que pode trazer problemas durante o sono, sobretudo se o foco está nas redes sociais. Um grupo ficou apenas nesta atividade, e os resultados são ruins, com uma nota final de 2,9.

No quesito qualidade de sono, as pessoas que ficam no Instagram, no TikTok ou em outras redes sociais pontuaram apenas 71%. Não é uma qualidade ruim, mas está longe de ser uma das melhores. O problema está no tempo acordado durante a madrugada, cerca de 24 minutos, um dos piores de todo o estudo. Por isso, a dica é evitar o aparelho durante a noite, principalmente se ele é usado para ficar nas redes sociais.

Caso você goste de jogar no smartphone, a pesquisa também mostra o mesmo problema. A qualidade do sono não é tão afetada, fica em 71% também, mas acordar no meio da madrugada vira uma rotina. A nota final é de 4,1. Se fizermos uma comparação, é melhor o jogo do que as redes sociais. No entanto, se o objetivo é ter um sono mais próximo dos 100%, a meditação longe do celular é o melhor caminho.

Algumas curiosidades

O resultado da pesquisa mostra que para ter um bom sono é preciso buscar uma atividade mais relaxante e saudável possível. Por exemplo, além da meditação e dos filmes de comédia, a indicação da lista é o uso de uma máscara facial, ou seja, cuidado com o corpo, e ouvir música. São atividades diferentes, mas que focam no bem-estar das pessoas. Se afastar das tecnologias parece ser uma dica importante.

Além disso, evitar emoções mais intensas é algo essencial. Os piores resultados da pesquisa ficaram com os filmes de terror e as séries de crimes reais. Ou seja, longe de ser algo saudável para a mente. Entender isso é importante para ajustar o sono, algo tão importante para a nossa saúde.

O levantamento feito pela Betway é interessante para entendermos melhor o comportamento das pessoas. Atividades calmas ajudam o nosso corpo, pois a ideia do sono é o relaxamento total. Ir em busca disso é melhorar a saúde, pois o descanso precisa ser mais próximo dos 90% na qualidade de sono, do que os 70% de quem fica no celular. Isso pode parecer um detalhe, mas é uma mudança que pode garantir um envelhecimento melhor e mais devagar.

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

Veja também

Peru Protesto por manifestantes mortos no Peru se transforma em festa carnavalesca com policiais