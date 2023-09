Blogueira foi morta "para mandar um recado" em disputa de facções criminosas, diz polícia

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco efetuou a prisão de um homem de 19 anos suspeito de matar a blogueira Bruna do Nascimento Marques em março de 2022 quando deixava uma casa de shows no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife.

Em coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira (14), a Polícia Civil apresentou detalhes do caso e revelou que a motivação do crime veio pelo fato da vítima ter contato com membros de um grupo criminoso e, em disputa com facção rival, ela foi escolhida como "alvo" de execução, tendo sido morta como forma de "mandar um recado".

"No início, chegamos a cogitar a possibilidade de homicídio, mas logo descartamos essa possibilidade. Com o tempo, as investigações constataram que o suspeito evadiu o estado após matar a primeira vítima e recebeu apoio de segurança de uma facção criminosa. Então as nossas investigações apontam que ele teria assassinado a blogueira em represália, já que ela conhecia membros de uma facção de tráfico de drogas", começou o delegado da 11° DHPP, Sérgio Luís, que iniciou as investigações sobre o caso ainda em 2022, quando fazia parte da 3° DPH.

"Depois de uma dívida de uma grande carga de drogas dos membros da facção que ela tinha contato com outra facção, iniciou-se uma disputa entre os grupos e a garota foi escolhida como 'alvo' para os criminosos e esse foi o motivo da sua execução. Ela foi uma vítima disso tudo e, por possuir fama e visibilidade, é o grupo sabia que o crime geraria grande repercussão. Então ela foi morta para mandar um recado", completou o delegado.

Delegado Sérgio Luís forneceu detalhes em coletiva (Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco)

O delegado também disse que há cerca de 30 dias a delegacia recebeu informes do suspeito, que estava se escondendo nas limitações da jurisdição.

"Com o andamento da investigação, conseguimos confirmar a identidade do indivíduo e que ele teve envolvimento no assassinato da blogueira em 2022 e de outra mulher em São Lourenço da Mata neste ano", acrescentou Sérgio Luís.

Segundo a corporação, ainda não existem indícios de que a vítima fazia parte de algum grupo criminoso De acordo com Sérgio Luis, "o suspeito consegiu encontrá-la porque ela divulgou, em seus stories no Instagram, que a sua localização e, assim, foi abordada".

A prisão do homem ocorreu em Rio Formoso, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, por cumprimento de um mandado de prisão preventiva sobre outro homicídio, que aconteceu em março deste ano nas proximidades da Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Não foram reveladas mais informações sobre este crime.

O suspeito não confessou nenhum dos delitos. Segundo a corporação, ele segue detido enquanto aguarda por julgamento e responde por organização criminosa, tráfico de drogas e homicídio.

Relembre o caso

A blogueira Bruna Marques foi assassinada no dia 21 de março de 2022. Ela saiu da casa de shows em que estava para pegar um carro de aplicativo quando o suspeito do crime se aproximou e efetuou os disparos. Testemunhas relataram que o atirador se aproximou da jovem de maneira calma, disparou três tiros contra o seu pescoço e fugiu.

De acordo com relatos do local, Bruna estaria acompanhada de uma amiga e chegou ao bar após não conseguir entrar em outro nas proximidades. Em seu perfil no Instagram, a jovem compartilhou diversos stories da festa, inclusive revelando o estabelecimento onde estava. O crime ocorreu por volta das 4h45. A blogueira deixou dois filhos.

