Pernambuco Blogueiro com mais de 250 mil seguidores é preso com notas falsas em Bezerros, no Agreste do Estado

Três pessoas foram autuadas em flagrante por repasse de notas falsas no comércio de Bezerros, no Agreste de Pernambuco. As prisões aconteceram após a dona de um restaurante acionar a Polícia Militar (PM) ao suspeitar de uma das notas que uma mulher estava tentando trocar em seu estabelecimento. A PM encontrou, em um veículo próximo ao local da tentativa de repassar a nota falsa, 95 notas falsas de R$ 50 (totalizando R$ 4.750).

A mulher, uma costureira de 20 anos, não possui antecedentes criminais. Ela estava acompanhada por um homem de 21 anos (servente de pedreiro) que já havia sido preso por roubo, cumprindo pena na Funase por mais de dois anos e um segundo homem, um blogueiro com mais de 250 mil seguidores do Instagram e 1,2 milhões de seguidores no YouTube (possui antecedentes criminais – já foi preso por uso de drogas). Os três são naturais de Caruaru, cidade vizinha a Bezerros.

Em seus interrogatórios o blogueiro informou que adquiriu as notas falsas pela internet através de um aplicativo de mensagens. Disse também que recebeu as notas pelos Correios em sua residência e que pagou a importância de R$ 1.000 (mil reais) por R$ 5.000 (cinco mil) em notas falsas. Ele Informou ainda que resolveu chamar os dois amigos para repassarem as notas porque não tinha coragem e iria lhes pagar a importância de R$ 1.200 (mil e duzentos) reais. Por fim, disse que só resolveu fazer esse tipo de empreitada porque precisava pagar a pensão de sua filha e ajudar no aniversário dela.

As prisões aconteceram quando por volta das 14h do último dia 18. A Polícia Federal, responsável pelos procedimentos judiciários do caso, só divulgou as prisões no sábado (23) porque havia a possibilidade de haver uma nova prisão, mas ela não aconteceu.

Os procedimentos judiciários foram realizados pela Polícia Federal, que autuou o trio em flagrante pelo crime contido no artigo 289 do Código Penal (introduzir em circulação nota falsa). Caso sejam condenados, eles poderão pegar penas que variam de 3 a 12 anos de reclusão, além de multa.

Os presos já passaram por audiência de custódia e foi confirmada a prisão preventiva do blogueiro, que adquiriu as cédulas. Ele foi encaminhado para a Penitenciária Juiz Plácido de Souza, onde ficará a disposição da Justiça Federal. Já o casal (a costureira e o servente de pedreiro) foi liberado e vai responder ao processo em liberdade.

DICAS DE SEGURANÇA PARA EVITAR O RECEBIMENTO DE NOTAS FALSAS:

1. CONHEÇA BEM A NOTA VERDADEIRA: Geralmente pessoas que lidam diariamente com dinheiro, como os caixas de banco e comerciantes, sabem facilmente identificar uma nota falsa - essa experiência em manusear diariamente o dinheiro verdadeiro faz com que eles se tornem especialistas em identificar notas falsas.



2.COMERCIANTE: NÃO TENHA PRESSA NO ATENDIMENTO: Geralmente essas notas são passadas em locais de grande concentração de pessoas, feiras, lojas, supermercados, comércio ambulante, e muitas vezes a pressa do comerciante para atender um maior número de clientes faz com que ele não tome o devido cuidado em verificar a nota que está recebendo.



3-VERIFIQUE SE AS NUMERAÇÕES DAS NOTAS NÃO SÃO IGUAIS: Ao receber duas notas de igual valor verifique se as numerações não são iguais, os falsários não costumam fazer notas falsas com numeração diferente porque isso acarreta em custos com impressão por ter que mudar a matriz da impressão.



4. OBSERVE A TEXTURA DA NOTA: Outra cautela que pode ser tomada é reparar na textura do papel das notas que estão sendo recebidas, as notas falsas tendem a ser lisas, enquanto as notas verdadeiras são ásperas e possuem um alto relevo e saliência nos itens de segurança que pode ser percebido pelo tato. Sinta com os dedos o papel e a impressão.



5. OBSERVE A IMPRESSÃO DA NOTA: Nas cédulas legítimas, as tonalidades de cores são firmes – as notas falsas têm cores com pouca nitidez e costuma haver borramento das cores.



6. VERIFIQUE A MARCA DÁGUA COLOCANDO A NOTA CONTRA A LUZ:



7. NO CASO DE DÚVIDA, COMPARE A NOTA SUSPEITA COM UMA NOTA VERDADEIRA.



8. BAIXE O APP GRÁTIS “DINHEIRO BRASILEIRO” NO SEU SMARTPHONE: O aplicativo que foi desenvolvido pelo Banco Central não analisa a autenticidade da cédula, apenas ajuda a identificar, conhecer e onde se encontram os itens de segurança tais como: fio de segurança, quebra-cabeça, microimpressões, marca d’agua, número escondido e que muda de cor, alto relevo, elementos fluorescentes.

