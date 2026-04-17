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Guerra no Oriente Médio

Bloqueio americano aos portos iranianos será obrigatório até um acordo, diz Trump

"O processo deve avançar muito rapidamente", acrescentou o presidente dos EUA

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Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Alex Brandon/Pool/AFP

O presidente Donald Trump disse sexta-feira que o bloqueio neste naval americano aos portos iranianos permanecerá em vigor até que seja realizado um acordo de paz com Teerã, pouco depois de celebrar o anúncio do Irã sobre a abertura total do Estreito de Ormuz.

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“O bloqueio naval permanecerá em pleno vigor e efeito no que diz respeito ao Irã, somente, até que nossa transação com o Irã esteja 100% completa”, afirmou Trump em sua plataforma Truth Social, acrescentando que “o processo deve avançar muito rapidamente”.

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