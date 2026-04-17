A- A+

Guerra no Oriente Médio Bloqueio americano aos portos iranianos será obrigatório até um acordo, diz Trump "O processo deve avançar muito rapidamente", acrescentou o presidente dos EUA

O presidente Donald Trump disse sexta-feira que o bloqueio neste naval americano aos portos iranianos permanecerá em vigor até que seja realizado um acordo de paz com Teerã, pouco depois de celebrar o anúncio do Irã sobre a abertura total do Estreito de Ormuz.

“O bloqueio naval permanecerá em pleno vigor e efeito no que diz respeito ao Irã, somente, até que nossa transação com o Irã esteja 100% completa”, afirmou Trump em sua plataforma Truth Social, acrescentando que “o processo deve avançar muito rapidamente”.

Veja também