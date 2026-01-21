A- A+

MOBILIDADE Bloqueio da Avenida Dantas Barreto para montagem do camarote do Galo é adiado pela segunda vez Alteração nas linhas de ônibus também permanece suspensa

O serviço de interdição da pista leste da Avenida Dantas Barreto, no centro do Recife, para montagem do Camarote Oficial do Galo da Madrugada, foi adiado pela segunda vez consecutiva, bem como a alteração nas 16 linhas de ônibus.

Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte, a intervenção deve acontecer nesta quinta-feira (22), a partir das 9h, e só depende da organização do bloco carnavalesco. Por meio de nota, a companhia informou que o novo atraso se deu por causa de "dificuldades logísticas".

Inicialmente, o bloqueio aconteceria na terça (20), mas devido um problema no caminhão que transporta os materiais do camarote, a direção do Galo solicitou transferência da data para esta quarta (21), mas nada aconteceu.

A reportagem procurou a direção do bloco, que não se manifestou até a publicação desta matéria.

Linhas de ônibus também vão ser afetadas

A interdição acontece no trecho entre a Praça da Independência e a Avenida Nossa Senhora do Carmo, resultando em alterações temporárias nos itinerários e pontos de parada de diversas linhas de ônibus que circulam pelo Centro do Recife.

Diversos coletivos deixarão de acessar a via e passarão a circular pela Rua do Imperador, onde foram implantadas paradas provisórias para atender aos usuários.

Alterações de itinerário

As linhas afetadas deixarão de acessar a pista Leste da Avenida Dantas Barreto, entre elas:

513 (Córrego da Areia);

612 (Morro da Conceição – Cruz Cabugá);

621 (Alto Treze de Maio – Príncipe);

622 (Vasco da Gama – Cruz Cabugá);

642 (Guabiraba – Córrego do Jenipapo);

711 (Alto do Pascoal);

712 (Alto Santa Terezinha – via PCR);

713 (Bomba do Hemetério – via Cais do Apolo);

714 (Alto José Bonifácio – via PCR);

722 (Campina do Barreto);

723 (Cajueiro);

724 (Chão de Estrelas);

743 (Alto José Bonifácio – João de Barros – via PCR);

746 (Alto do Capitão);

822 (Jardim Brasil I – Cruz Cabugá);

824 (Jardim Brasil II – Cruz Cabugá).

Novo percurso

O novo trajeto passa a seguir pela Avenida Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, com conversão à direita na Rua do Imperador, retomando o percurso pela Avenida Nossa Senhora do Carmo e Avenida Martins de Barros.

Paradas provisórias e mudanças nos pontos de embarque

Com a mudança de itinerário, foram definidas paradas provisórias na Rua do Imperador, distribuídas de acordo com cada linha:

Parada 1 (em frente à Igreja de São Francisco, lado oposto ao Santander) atenderá linhas como:



513(Córrego da Areia)

612(Morro da Conceição – Cruz Cabugá);

621(Alto Treze de Maio – Príncipe);

622(Vasco da Gama – Cruz Cabugá);

642(Guabiraba – Córrego do Jenipapo);

711(Alto do Pascoal);

722(Campina do Barreto);

723(Cajueiro);

724(Chão de Estrelas);

746(Alto do Capitão).



513(Córrego da Areia) 612(Morro da Conceição – Cruz Cabugá); 621(Alto Treze de Maio – Príncipe); 622(Vasco da Gama – Cruz Cabugá); 642(Guabiraba – Córrego do Jenipapo); 711(Alto do Pascoal); 722(Campina do Barreto); 723(Cajueiro); 724(Chão de Estrelas); 746(Alto do Capitão). Parada 2 – seletiva 180212 (em frente ao imóvel nº 382, lado oposto ao Arquivo Público Estadual) será utilizada pelas linhas



712(Alto Santa Terezinha – via PCR);

713(Bomba do Hemetério – via Cais do Apolo);

714(Alto José Bonifácio – via PCR);

743(Alto José Bonifácio – João de Barros – via PCR);

822(Jardim Brasil I – Cruz Cabugá);

824(Jardim Brasil II – Cruz Cabugá).



712(Alto Santa Terezinha – via PCR); 713(Bomba do Hemetério – via Cais do Apolo); 714(Alto José Bonifácio – via PCR); 743(Alto José Bonifácio – João de Barros – via PCR); 822(Jardim Brasil I – Cruz Cabugá); 824(Jardim Brasil II – Cruz Cabugá). Parada 3, localizada na Praça 17, atenderá as linhas



513(Córrego da Areia);

711 (Alto do Pascoal);

722 (Campina do Barreto);

723 (Cajueiro);

724 (Chão de Estrelas);

746 (Alto do Capitão);

822 (Jardim Brasil I – Cruz Cabugá);

824(Jardim Brasil II – Cruz Cabugá).

Parada 4 – seletiva 180211, próxima à Igreja do Divino Espírito Santo, será utilizada pelas linhas



612 (Morro da Conceição – Cruz Cabugá);

621(Alto Treze de Maio – Príncipe);

622(Vasco da Gama – Cruz Cabugá);

642(Guabiraba – Córrego do Jenipapo).

Além disso, os usuários também poderão optar pelo PED seletivo 180448, localizado na Praça da República, em frente à Caixa Econômica Federal, como alternativa de embarque.

Com a interdição, diversos pontos seletivos localizados no canteiro central da pista Leste da Avenida Dantas Barreto deixarão de funcionar temporariamente, incluindo paradas próximas às estações de BRT da Praça da República e Nossa Senhora do Carmo, além de pontos em frente a estabelecimentos comerciais e edifícios da área central.

Orientações à população

O Consórcio orienta os usuários a ficarem atentos às sinalizações, comunicados nos ônibus e orientações dos agentes de fiscalização, além de programarem seus deslocamentos com antecedência durante o período de interdição. Todas as mudanças têm caráter temporário e visam garantir a segurança viária e a organização do tráfego durante os preparativos do Carnaval 2026.

Até quando vão as mudanças?

A reportagem questionou a assessoria de imprensa do Grande Recife Consórcio de Transportes, que afirmou ainda não ter resposta sobre a questão.

