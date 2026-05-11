Seg, 11 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda11/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
NAÇÕES UNIDAS

Bloqueio de fertilizantes em Ormuz pode desencadear grande crise humanitária, diz funcionário da ONU

Poderia mergulhar mais 45 milhões de pessoas na fome e na inanição, diz Jorge Moreira da Silva

Reportar Erro
Estreito de OrmuzEstreito de Ormuz - Foto: Nasa/Divulgação

Dezenas de milhões de pessoas podem enfrentar fome e inanição se os carregamentos de fertilizantes forem bloqueados na travessia do Estreito de Ormuz "dentro de algumas semanas", disse à AFP, nesta segunda-feira (11), o chefe de um grupo de trabalho da ONU.

Leia também

• Irã adverte contra esforço franco-britânico no Estreito de Ormuz

• Importações de diesel da Rússia e EUA aumentam com fechamento de Ormuz

• Reino Unido enviará um destróier ao Oriente Médio para futura missão em Ormuz

"Temos algumas semanas para evitar o que provavelmente será uma grande crise humanitária", disse Jorge Moreira da Silva, diretor executivo do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS) e líder do grupo de trabalho encarregado de evitar uma crise humanitária iminente, em entrevista à AFP.

"Poderíamos presenciar uma crise que mergulharia mais 45 milhões de pessoas na fome e na inanição", acrescentou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter