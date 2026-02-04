A- A+

Carnaval 2026 Bloqueio de ponte para montagem do Galo Gigante começa no sábado (7); confira mudanças no trânsito Na data, haverá bloqueio na Ponte Duarte Coelho, importante corredor viário da área central da capital, que será liberada somente em 22 de fevereiro

A preparação para o Carnaval do Recife 2026 já começou e importantes alterações no trânsito da cidade serão realizadas nos próximos dias, incluindo bloqueios para a montagem do tradicional Galo Gigante, que inicia neste sábado (7).

Na data, haverá bloqueio na Ponte Duarte Coelho, importante corredor viário da área central da capital, que será liberada somente em 22 de fevereiro.

Também estão previstas proibições de estacionamento em todo o Bairro do Recife, a partir da quinta-feira (12), e bloqueios em vias importantes para a passagem do desfile do Galo da Madrugada.

Para monitorar e auxiliar motoristas, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) montou uma operação para todo o período festivo em diferentes pontos do Recife, com 531 profissionais, entre agentes e orientadores de trânsito.

A ação também contará com monitores do serviço de transportes para auxiliar no deslocamento seguro das pessoas que desejam aproveitar a festa. "A fiscalização será intensificada para coibir essas práticas que colocam em risco os foliões", destacou a CTTU.

Confira intervenções no trânsito do Recife para o Carnaval 2026:

- Montagem Galo Gigante | Sábado 07/02

Ponte Duarte Coelho será bloqueada para a montagem do Galo Gigante. O horário de início da intervenção não foi divulgado. Agentes de trânsito estarão presentes em trechos da Avenida Conde da Boa Vista com a Rua da Aurora; Rua do Sol com a Ponte Duarte Coelho; e Avenida Dantas Barreto com a Avenida Guararapes.

- Carnaval do Bairro do Recife | Bloqueios da quinta e sexta - 12/02 e 13/02

Nos dias 12 e 13, a partir das 14h, haverá proibição de estacionamento em todo Bairro do Recife, inclusive nas áreas de Zona Azul. As vias estarão liberadas apenas para saída dos veículos.

Nesse período, todas as vias do Bairro do Recife ficarão bloqueadas para passagem de veículos, com exceção da Avenida Cais do Apolo, até a altura do Tribunal Regional Federal (TRF), que estará liberada para o tráfego misto de veículos. Táxis poderão seguir normalmente até a altura da Caixa Econômica.

Todos os acessos à Avenida Alfredo Lisboa e Rua Madre de Deus também serão interditados, voltando a ser liberados no dia 18, a partir das 5h.

- Ponte Princesa Isabel

A partir do sábado (14), às 5h, a Ponte Princesa Isabel será fechada para veículos. Os ônibus e táxis só poderão acessar a Ponte Princesa Isabel a partir do domingo (15). O trajeto de ônibus e táxis, quando liberados, seguirão pela Rua do Sol, Palácio do Campo das Princesas e Rua do Imperador Dom Pedro II.

Diariamente, das 6h às 12h, a Ponte será aberta para abastecimento e limpeza do Bairro do Recife.

- Ponte Maurício de Nassau

Ficará interditada para circulação de veículos e se tornará exclusiva para pedestres a partir das 14h da sexta-feira (13), podendo ser antes, a depender do fluxo de pessoas. A previsão para liberação é às 7h da quarta-feira (18).

- Ponte Buarque de Macedo

Ficará interditada para circulação de veículos e se tornará exclusiva para pedestres a partir das 14h da sexta-feira (13) até as 7h da quarta-feira (18). Diariamente, das 6h às 12h, a Ponte será aberta para abastecimento e limpeza do Bairro do Recife.

- Ponte do Limoeiro

Ficará aberta para o tráfego misto, possibilitando o acesso dos condutores aos estacionamentos dos prédios da Prefeitura do Recife, Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Tribunal Regional Federal (TRF). A ponte será bloqueada para os carros quando as vagas de estacionamento se esgotarem. Uma faixa de rolamento da ponte será exclusiva para o Expresso da Folia.

- Concentração Galo da Madrugada | Sexta 13/02

Na noite de sexta-feira (13), às 21h, seguindo até as 20h do sábado (14), a CTTU vai realizar o fechamento das ruas que compõem os bairros de São José e Santo Antônio, onde haverá concentração da agremiação.



Vias como a Rua do Sol, Rua Siqueira Campos, Avenida Guararapes e Rua Imperial serão interditadas. Além disso, a Avenida Sul também será bloqueada no sentido cidade, nas proximidades da Rua General Estilac Leal (antigo pontilhão).



No Viaduto Capitão Temudo, haverá bloqueio das alças que dão acesso à Rua Imperial. Dessa forma, o acesso ao bairro de Afogados será feito pela Avenida Saturnino de Brito, Rua Comandante Antônio Manhães de Mato e Rua General Estilac Leal. Quem vem da Ponte Joaquim Cardoso, próximo ao Imip, não poderá acessar a Rua Imperial e deverá seguir para o bairro de Afogados pela Avenida Beira Rio.

- Desfile do Galo da Madrugada | Sábado 14/02

No sábado (14), com início às 4h, também haverá interdição de trânsito na Avenida Cruz Cabugá, no cruzamento com a Avenida Mário Melo, onde os ônibus e demais veículos deverão retornar pela própria Mário Melo ou seguir pela Rua dos Palmares.



A Rua Princesa Isabel também será bloqueada a partir do cruzamento com a Rua do Hospício, portanto, os condutores vindos da Rua do Príncipe deverão realizar o giro à esquerda para acessar a Avenida Cruz Cabugá no sentido Olinda.



A Avenida Conde da Boa Vista também estará bloqueada e os ônibus e veículos deverão retornar na Rua Dom Bosco. Quem estiver na Zona Oeste ou na Zona Sul em direção à Zona Norte deverá utilizar a Avenida Governador Agamenon Magalhães como rota alternativa.

