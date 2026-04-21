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Guerra Bloqueio de portos pelos EUA é ato de guerra que viola cessar-fogo, diz ministro iraniano O Comando Central da Marinha dos EUA informou que, desde o início do bloqueio, 28 embarcações que saíam ou chegavam a portos iranianos foram obrigadas a dar meia-volta ou retornar ao local de partida

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta terça-feira, 21, que o bloqueio de navios que saem e entram em portos do país por parte dos Estados Unidos é "um ato de guerra", que viola o cessar-fogo acordado entre as duas partes desde o último dia 7.



"Bloquear portos iranianos é um ato de guerra e, portanto, uma violação do cessar-fogo. Atacar um navio comercial e fazer sua tripulação refém é uma violação ainda maior", afirmou o chanceler em postagem no X, referindo-se ao episódio recente, no qual a Marinha americana interceptou e atacou um navio cargueiro de bandeira iraniana que tentou furar o bloqueio.



Mais cedo, o Comando Central da Marinha dos EUA informou que, desde o início do bloqueio, no último dia 13, 28 embarcações que saíam ou chegavam a portos iranianos foram obrigadas a dar meia-volta ou retornar ao local de partida.

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Tesouro dos EUA sanciona alvos ligados ao Irã

O Departamento de Tesouro dos EUA informou há pouco que está sancionando 14 alvos que estariam ajudando o Irã a obter armas, em meio aos esforços de "esgotar os estoques de mísseis balísticos" de Teerã.



Em publicação no X, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou que o departamento "continuará a seguir o dinheiro e a atingir a imprudência do regime iraniano e aqueles que a possibilitam" e defendeu que o país persa "deve ser responsabilizado por sua extorsão dos mercados globais de energia".

O Departamento de Tesouro dos EUA informou há pouco que está sancionando 14 alvos que estariam ajudando o Irã a obter armas, em meio aos esforços de "esgotar os estoques de mísseis balísticos" de Teerã.Em publicação no X, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou que o departamento "continuará a seguir o dinheiro e a atingir a imprudência do regime iraniano e aqueles que a possibilitam" e defendeu que o país persa "deve ser responsabilizado por sua extorsão dos mercados globais de energia".

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