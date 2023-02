Bloqueios para Carnaval afetam 144 linhas de ônibus; confira itinerários do esquema especial

A- A+

Por causa dos bloqueios de trânsito no Recife e em Olinda durante o Carnaval, 144 linhas de ônibus terão seus itinerários modificados entre o domingo (19) e a terça-feira (21).

Entre as linhas, 97 são convencionais, 7 de BRTs e 40 bacuraus.

Confira as mudanças:

Linhas Convencionais do Recife:

014 – Brasília (Conde da Boa Vista)

071 – Candeias

...Av. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita, Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros (Parada 11 – Lado oposto ao Edf. Paula Baptista), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 18 – Um pouco antes da interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Waldemar de Oliveira), Rua do Hospício (Parada 20 - Praça Olavo Bilac, lado oposto à Câmara Municipal do Recife)(Parada 03 - parada nº 180075, em frente à antiga Escola de Engenharia, nº 371, próxima à Av. Cde. da Boa Vista), Av. Conde da Boa Vista (Parada 22 – parada nº 180306, próximo/antes da interseção com a Rua Gervásio Pires, lado oposto ao Edf. Rostand, nº 569)...

032 – Setúbal (Conde da Boa Vista)

...Av. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Av. Martins de Barros (Parada 180024, lado oposto ao Edf. Inconfidência) e (Parada 11 – Lado oposto ao Edf. Paula Baptista), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 18 – Um pouco antes da interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Waldemar de Oliveira), Rua do Hospício (Parada 20 - Praça Olavo Bilac, lado oposto à Câmara Municipal do Recife)(Parada 03 - parada nº 180075, em frente à antiga Escola de Engenharia, nº 371, próxima à Av. Cde. da Boa Vista), Av. Conde da Boa Vista (Parada 22 – parada nº 180306, próximo/antes da interseção com a Rua Gervásio Pires, lado oposto ao Edf. Rostand, nº 569)...



044 – Massangana (Boa Vista)

...Av. Conde da Boa Vista (Parada 26 – parada nº 180325, em frente ao Edf. Tabira, nº 121), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador Pedro II (Parada 09 – Ao lado da Igreja do Divino Espírito Santo), Rua da Prraia, Travessa do Arsenal, Av. Martins de Barros, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita, Terminal Cais de Santa Rita...



061 – Piedade

...Av. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita, Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros (Parada 16 - parada nº 180031, lado oposto ao Anexo 01 do Ministério Público), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 18 – Um pouco antes da interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Waldemar de Oliveira), Rua do Hospício (Parada 20 - Praça Olavo Bilac, lado oposto à Câmara Municipal do Recife)(Parada 03 - parada nº 180075, em frente à antiga Escola de Engenharia, nº 371, próxima à Av. Cde. da Boa Vista), Av. Conde da Boa Vista (Parada 22 – parada nº 180306, próximo/antes da interseção com a Rua Gervásio Pires, lado oposto ao Edf. Rostand, nº 569)...



069 – Conjunto Catamarã

...Av. Conde da Boa Vista (Parada 26 – parada nº 180325, em frente ao Edf. Tabira, nº 121), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador Pedro II (Parada 09 – Ao lado da Igreja do Divino Espírito Santo), Av. Nossa Senhora do Carmo (Parada 180236 – Em frente a loja Casa Pio), Av. Dantas Barreto, Rua do Peixoto, Praça das Cinco Pontas, Alça de acesso ao Viaduto das Cinco Pontas, Viaduto das Cinco Pontas, Av. José Estelita...



121 – Vila da Sudene

...Av. Sul, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita, Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros (Parada 23 – parada nº 180025, lado oposto ao Fórum Tomás de Aquino)(Parada 11 – Lado oposto ao Edf. Paula Baptista), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 17 – logo após a interseção com a Rua da Fundição, lado oposto à Escola Cônego Rochael de Medeiros), Rua do Hospício (Parada 20 - Praça Olavo Bilac, lado oposto à Câmara Municipal do Recife)(Parada 03 - parada nº 180075, em frente à antiga Escola de Engenharia, nº 371, próxima à Av. Cde. da Boa Vista), Av. Conde da Boa Vista (Parada 22 – parada nº 180306, próximo/antes da interseção com a Rua Gervásio Pires, lado oposto ao Edf. Rostand, nº 569)...



122 – Vila do Ipsep

...Rua Princesa Isabel (Parada 31 - parada nº 180131 – Em frente ao Bar “A Cancela”, nº 181), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador (Parada 09 - Ao lado da Igreja do Divino Espírito Santo), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Nossa Senhora do Carmo (Parada 180236 – Em frente a loja Casa Pio), Av. Dantas Barreto, Avenida Sul...



166 – TI Cajueiro Seco (Rua do Sol)

…Rua dos Coelhos, Rua Dr. José Mariano, Ponte da Boa Vista, Rua Floriano Peixoto (Parada 04 - parada nº 180144, lado oposto ao nº 85, Edf. Vieira da Cunha - Casas Bahia) (Parada 180145 – Em frente ao TI Recife), Rua do Peixoto, Av. Dantas Barreto, Avenida Sul...



168 – TI Tancredo Neves (Conde da Boa Vista)

...Rua dos Coelhos, Cais José Mariano, Rua da Aurora (Parada 180282 – Logo após a interseção com a Ponte da Boa Vista), Rua do Riachuelo, Rua do Hospício (Parada 03 - parada nº 180075, em frente a antiga Escola de Engenharia, nº 371, próxima à Av. Cde. da Boa Vista), Av. Conde da Boa Vista (Parada 22 – parada nº 180306, próximo/antes da interseção com a Rua Gervásio Pires, lado oposto ao Edf. Rostand, nº 569)...



185 – TI Cabo

191 – Recife/Porto de Galinhas (Nossa Senhora do Ó)

...Av. Sul, Cais de Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita, Terminal Cais de Santa Rita, Cais de Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita, Cais de Santa Rita (Via da Feira Livre), Cais de Santa Rita (Via da Beira Mar), Travessa do Forte, Rua São João, Av. Dantas Barreto, Av. Sul...



195 – Recife/Porto de Galinhas (Opcional)

...Av. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita, Terminal Cais de Santa Rita, Cais de Santa Rita (Via da Beira Mar), Travessa do Forte, Praça das Cinco Pontas, Alça de Acesso ao Viaduto das Cinco Pontas, Viaduto das Cinco Pontas, Avenida Engenheiro José Estelita...



243 – Vila Dois Carneiros – via Agamenon Magalhães

...Av. Conde da Boa Vista (Parada 26 – parada nº 180325, em frente ao Edf. Tabira, nº 121), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador (Parada 09 – Ao lado da Igreja do Divino Espírito Santo), Av. Nossa Senhora do Carmo, (Parada 180236 – Em frente a loja Casa Pio), Av. Dantas Barreto, Avenida Sul...



243 – Vila Dois Carneiros – via Cais de Santa Rita

...Av. Sul, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita, Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros (Parada 13 - parada nº 180029, lado oposto à Procuradoria da Fazenda Municipal) e (Parada 11 – Lado oposto ao Edf. Paula Baptista), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 18 – Um pouco antes da interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Waldemar de Oliveira), Rua do Hospício (Parada 20 - Praça Olavo Bilac, lado oposto à Câmara Municipal do Recife)(Parada 03 - parada nº 180075, em frente à antiga Escola de Engenharia, nº 371, próxima à Av. Cde. da Boa Vista), Av. Conde da Boa Vista (Parada 21 - parada 180305, em frente a Loja C & A)…



311 – Bongi (Afogados)

314 – Mangueira

...Rua Dr. José Mariano, Rua da Aurora (Parada 180282 – Logo após a interseção com a Ponte da Boa Vista), Rua do Riachuelo (Parada 14 - parada nº 180078, por trás da Faculdade de Direito), Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista (Parada 21 - parada 180305, em frente a Loja C & A)...



312 – Mustardinha

...Av. Conde da Boa Vista (Parada 27 - parada nº 180324, em frente ao Templo da 1ª Igreja Batista, nº 163), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (Parada 02 - parada nº 180140, lado oposto à Rua Matias de Albuquerque), Rua Floriano Peixoto( Parada 04 - parada nº 180144, lado oposto ao nº 85, Edf. Vieira da Cunha - Casas Bahia), Travessa do Cais da Detenção, Ponte Seis de Março (Ponte Velha), Rua Velha (Parada 37 – parada nº 180271, em frente ao imóvel nº 76, próximo à Ponte Velha), Rua da Matriz, Praça Maciel Pinheiro, Av. Manoel Borba, Rua Gervásio Pires, Rua da Santa Cruz, Rua São Gonçalo, Rua dos Coelhos...



313 – San Martin (Abdias de Carvalho)

315 – Bongi

321 – Jardim São Paulo (Abdias de Carvalho)

324 – Jardim São Paulo (Piracicaba)

341 – Curado I

346 – TI TIP (Conde da Boa Vista)

1981 – TI Rio Doce (Conde da Boa Vista)

...Av. Conde da Boa Vista, Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (Parada 14 - parada nº 180078, por trás da Faculdade de Direito), Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista (Parada 21 - parada 180305, em frente a Loja C & A)…



Estas linhas param na Av. Conde da Boa Vista, sentido subúrbio/cidade, nas seguintes paradas:

*Parada 25 – parada nº 180326, em frente ao Edf. Duarte Coelho, nº 45 ==> linhas 313, 315, 321 e 324

*Parada 27 – parada nº 180324, em frente ao Templo da 1ª Igreja Batista, nº 163 ==> linhas 315, 341 e 346

*Parada 28 – parada nº 180323, em frente ao Edf. Suape, nº 247 ==> linha 1981



331 – Totó (Jardim Planalto)

...Av. Conde da Boa Vista (Parada 27 – parada nº 180324, em frente ao Templo da 1ª Igreja Batista, nº 163), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador (Parada 09 – Ao lado da Igreja do Divino Espírito Santo), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (Parada 15 - parada nº 180030, lado oposto ao Ministério Público) e (Parada 11 – Lado oposto ao Edf. Paula Baptista), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 17 – logo após a interseção com a Rua da Fundição, lado oposto à Escola Cônego Rochael de Medeiros), Rua do Hospício (Parada 20 – Praça Olavo Bilac, lado oposto à Câmara Municipal do Recife) (Parada 03 - parada nº 180075, em frente a antiga Escola de Engenharia, nº 371, próxima à Av. Cde. da Boa Vista), Av. Conde da Boa Vista (Parada 21 - parada 180305, em frente a Loja C & A)...



332 – Totó (Abdias de Carvalho)

...Av. Conde da Boa Vista (Parada 27 – parada nº 180324, em frente ao Templo da 1ª Igreja Batista, nº 163), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (Parada 02 - parada nº 180140, lado oposto à Rua Matias de Albuquerque), Rua Floriano Peixoto (Parada 04 - parada nº 180144, lado oposto ao nº 85, Edf. Vieira da Cunha - Casas Bahia), Travessa do Cais da Detenção, Ponte Seis de Março, Rua Velha (Parada 37 – parada nº 180271, em frente ao imóvel nº 76, próximo à Ponte Velha), Rua da Matriz, Praça Maciel Pinheiro, Av. Manoel Borba, Rua Gervásio Pires, Rua de Santa Cruz, Rua São Gonçalo...



414 – Torre

...Av. Conde da Boa Vista (Parada 26 – parada nº 180325, em frente ao Edf. Tabira, nº 121), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua Imperador Pedro II (Parada 09 – Ao lado da Igreja do Divino Espírito Santo), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (Parada 15 - parada nº 180030, lado oposto ao Ministério Público), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 17 – logo após a interseção com a Rua da Fundição, lado oposto à Escola Cônego Rochael de Medeiros), Rua do Hospício (Parada 20 - Praça Olavo Bilac, lado oposto à Câmara Municipal do Recife) (Parada 03 - parada nº 180075, em frente à antiga Escola de Engenharia, nº 371, próxima à Av. Cde. da Boa Vista), Av. Conde da Boa Vista (Parada 21 - parada 180305, em frente a Loja C & A)...



513 – Córrego da Areia

...Rua Princesa Isabel (Parada 29 – parada nº 180227, ao lado do prédio da Polícia Civil), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador Pedro II (Parada 08 – Em frente à Praça 17), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (Parada 11 – Lado oposto ao Edf. Paula Baptista), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 17 – logo após a interseção com a Rua da Fundição, lado oposto à Escola Cônego Rochael de Medeiros), Av. Visconde de Suassuna...



516 – Casa Amarela (Nova Torre)

...Av. Conde da Boa Vista (Parada 28 – parada 180323, em frente ao Edf. Suape, nº 247), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua Imperador Pedro II (Parada 09 – Ao lado da Igreja do Divino Espírito Santo), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av, Martins de Barros (Parada 15 - parada nº 180030, lado oposto ao Ministério Público) e (Parada 11 – Lado oposto ao Edf. Paula Baptista), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 17 – logo após a interseção com a Rua da Fundição, lado oposto à Escola Cônego Rochael de Medeiros), Rua do Hospício (Parada 20 - Praça Olavo Bilac, lado oposto à Câmara Municipal do Recife)(Parada 03 - parada nº 180075, em frente à antiga Escola de Engenharia, nº 371, próxima à Av. Cde. da Boa Vista), Av. Conde da Boa Vista (Parada 21 - parada 180305, em frente a Loja C & A)...



517 – Córrego do Inácio

...Av. Norte, Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício (Parada 180084 – Em frente ao Colégio Adventista do Recife), Rua Princesa Isabel (Parada 29 – parada nº 180227, ao lado do prédio da Polícia Civil), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador Pedro II (Parada 08 – Em frente à Praça 17), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (Parada 12 - parada nº 180026, lado oposto ao Fórum Tomás de Aquino)(Parada 11 – Lado oposto ao Edf. Paula Baptista), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 19 – Logo após a interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Sylvio Rabelo), Av. Cruz Cabugá...



521 – Alto Santa Isabel (Conde da Boa Vista)

...Av. Conde da Boa Vista (Parada 28 - parada nº 180323, em frente ao Edf. Suape, nº 247), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (Parada 02 - parada nº 180140, lado oposto à Rua Matias de Albuquerque), Rua Floriano Peixoto (Parada 04 - parada nº 180144, lado oposto ao nº 85, Edf. Vieira da Cunha) e (Parada 180145 – Em frente ao TI Recife), Rua do Peixoto, Praça das Cinco Pontas, Praça Frei Caneca (Acesso à Av. Sul), Av. Sul, Cais de Santa Rita (Via da Beira Mar),Av. Martins de Barros (Parada 23 – parada nº 180025, lado oposto ao Fórum Tomás de Aquino)(Parada 11 – Lado oposto ao Edf. Paula Baptista), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 17 – logo após a interseção com a Rua da Fundição, lado oposto à Escola Cônego Rochael de Medeiros), Rua do Hospício (Parada 20 - Praça Olavo Bilac, lado oposto à Câmara Municipal do Recife) e (Parada 03 - parada nº 180075, em frente à antiga Escola de Engenharia, nº 371, próxima à Av. Cde. da Boa Vista), Av. Conde da Boa Vista (Parada 21 – parada nº 180305, em frente a Loja C & A)...



522 – Dois Irmãos (Rui Barbosa e Príncipe)

...Rua Princesa Isabel (Parada 29 – Parada nº 180227, ao lado do prédio da Polícia Civil), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua Imperador Pedro II (Parada 08 – Em frente à Praça 17), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (Parada 11 – Lado oposto ao Edf. Paula Baptista), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 17 – logo após a interseção com a Rua da Fundição, lado oposto à Escola Cônego Rochael de Medeiros), Av. Visconde de Suassuna...



524 – Sítio dos Pintos (Dois Irmãos)

...Av. Conde da Boa Vista (Parada 28 – parada 180323, em frente ao Edf. Suape, nº 247), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (Parada 02 - parada nº 180140, lado oposto à Rua Matias de Albuquerque), Rua Floriano Peixoto (Parada 04 - parada nº 180144, lado oposto ao nº 85, Edf. Vieira da Cunha) e (Parada 180145 – Em frente ao TI Recife), Rua do Peixoto, Praça das Cinco Pontas, Praça Frei Caneca (Acesso à Av. Sul), Av. Sul, Cais de Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita, Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros (Parada 15 - parada nº 180030, lado oposto ao Ministério Público) (Parada 11 – Lado oposto ao Edf. Paula Baptista), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 17 – logo após a interseção com a Rua da Fundição, lado oposto à Escola Cônego Rochael de Medeiros), Rua do Hospício (Parada 20 – Praça Olavo Bilac, lado oposto à Câmara Municipal do Recife)(Parada 03 - parada nº 180075, em frente a antiga Escola de Engenharia, nº 371, próxima à Av. Cde. da Boa Vista), Av. Conde da Boa Vista (Parada 21 - parada 180305, em frente a Loja C & A)...



532 – Casa Amarela (Cabugá)

...Rua do Hospício (Parada 180081, em frente a Escola Luiz Delgado), Rua Princesa Isabel (Parada 32 - parada nº 180518, em frente a Faculdade de Direito), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Rua do Sol (Parada 180135, lado oposto à Rua Ulhôa Cintra)(Parada 02 - parada nº 180140, lado oposto à Rua Matias de Albuquerque), Rua Floriano Peixoto (Parada 04 - parada nº 180144, lado oposto ao nº 85, Edf. Vieira da Cunha) e (Parada 180145 – Em frente ao TI Recife), Rua do Peixoto, Praça das Cinco Pontas, Praça Frei Caneca (Acesso à Av. Sul), Av. Sul, Cais de Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita, Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros (Parada 23 – parada nº 180025, lado oposto ao Fórum Tomás de Aquino)(Parada 11 – Lado oposto ao Edf. Paula Baptista), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 19 – Logo após a interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Sylvio Rabelo), Rua do Hospício, Av. Cruz Cabugá…



611 – Alto José do Pinho (Cais de Santa Rita)

...Av. Norte, Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício (Parada 180082, em frente à Escola João Barbalho), Rua Princesa Isabel (Parada 29 – parada nº 180227, ao lado do prédio da Polícia Civil), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua Imperador Pedro II (Parada 08 – Em frente à Praça 17), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita, Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros (Parada 11 – Lado oposto ao Edf. Paula Baptista), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 19 – Logo após a interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Sylvio Rabelo), Rua do Hospício, Av. Cruz Cabugá...

612 – Morro da Conceição (Cruz Cabugá)

...Rua do Hospício (Parada 180081, em frente a Escola Luiz Delgado), Rua Princesa Isabel (Parada 29 – parada nº 180227, ao lado do prédio da Polícia Civil), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador Pedro II (Parada 09 - Ao lado da Igreja do Divino Espírito Santo), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita, Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros (Parada 16 - parada nº 180031, lado oposto ao Anexo 01 do Ministério Público), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 19 – Logo após a interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Sylvio Rabelo), Av. Cruz Cabugá...



621 – Alto Treze de Maio (Príncipe)

...Rua Princesa Isabel (Parada 29 – parada nº 180227, ao lado do prédio da Polícia Civil), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador Pedro II (Parada 09 – Ao lado da Igreja do Divino Espírito Santo), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita, Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros (Parada 13 - parada nº 180029, lado oposto à Procuradoria da Fazenda Municipal)(Parada 40 – próximo à Ponte Buarque de Macedo), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 18 – Um pouco antes da interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Waldemar de Oliveira), Av. Visconde de Suassuna...



622 – Vasco da Gama (Cruz Cabugá)

...Rua do Hospício (Parada 180081, em frente a Escola Luiz Delgado), Rua Princesa Isabel (Parada 29 – parada nº 180227, ao lado do prédio da Polícia Civil), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador Pedro II (Parada 08 – Em frente à Praça 17), Rua da Praia, Travessa do Arsenal, Av. Martins de Barros, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita, Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros (Parada 13 - parada nº 180029, lado oposto à Procuradoria da Fazenda Municipal)(Parada 40 – próximo à Ponte Buarque de Macedo), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 19 – Logo após a interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Sylvio Rabelo), Av. Cruz Cabugá..



623 – Vasco da Gama (João de Barros)

...Rua Princesa Isabel (Parada 29 – parada nº 180227, ao lado do prédio da Polícia Civil), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (Parada 02 - parada nº 180140, lado oposto à Rua Matias de Albuquerque), Rua Floriano Peixoto (Parada 04 - parada nº 180144, lado oposto ao nº 85, Edf. Vieira da Cunha) e (Parada 180145 – Em frente ao TI Recife), Rua do Peixoto, Praça das Cinco Pontas, Praça Frei Caneca (Acesso à Av. Sul), Av. Sul, Cais de Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita, Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros (Parada 13 - parada nº 180029, lado oposto à Procuradoria da Fazenda Municipal) (Parada 40 – próximo à Ponte Buarque de Macedo), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 18 – Um pouco antes da interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Waldemar de Oliveira), Av. Visconde de Suassuna...



624 – Brejo (Conde da Boa Vista)

...Av. Conde da Boa Vista (Parada 28 – parada 180323, em frente ao Edf. Suape, nº 247), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (Parada 02 - parada nº 180140, lado oposto à Rua Matias de Albuquerque), Rua Floriano Peixoto (Parada 04 - parada nº 180144, lado oposto ao nº 85, Edf. Vieira da Cunha) e (Parada 180145 – Em frente ao TI Recife), Rua do Peixoto, Praça das Cinco Pontas, Praça Frei Caneca (Acesso à Av. Sul), Av. Sul, Cais de Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita, Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros (Parada 13 - parada nº 180029, lado oposto à Procuradoria da Fazenda Municipal)(Parada 40 – próximo à Ponte Buarque de Macedo), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 17 – logo após a interseção com a Rua da Fundição, lado oposto à Escola Cônego Rochael de Medeiros), Rua do Hospício (Parada 20 - Praça Olavo Bilac, lado oposto à Câmara Municipal do Recife)(Parada 03 - parada nº 180075, em frente à antiga Escola de Engenharia, nº 371, próxima à Av. Cde. da Boa Vista), Av. Conde da Boa Vista (Parada 21 - parada 180305, em frente a Loja C & A)...



631 – Nova Descoberta (Cabugá)

...Rua do Hospício (Parada 180081, em frente a Escola Luiz Delgado), Rua Princesa Isabel (Parada 32 - parada nº 180518, em frente a Faculdade de Direito), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador Pedro II (Parada 09 – Ao lado da Igreja do Divino Espírito Santo), Rua da Praia, Travessa do Arsenal, Av. Martins de Barros, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita, Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros (Parada 15 - parada nº 180030, lado oposto ao Ministério Público) e (Parada 40 – próximo à Ponte Buarque de Macedo), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 19 – Logo após a interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Sylvio Rabelo), Av. Cruz Cabugá...



632 – Alto do Refúgio (Cabugá)

...Rua do Hospício (Parada 180081, em frente a Escola Luiz Delgado), Rua Princesa Isabel (Parada 32 - parada nº 180518, em frente a Faculdade de Direito), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (Parada 180135, lado oposto à Rua Ulhôa Cintra)(Parada 02 - parada nº 180140, lado oposto à Rua Matias de Albuquerque), Rua Floriano Peixoto (Parada 04 - parada nº 180144, lado oposto ao nº 85, Edf. Vieira da Cunha) e (Parada 180145 – Em frente ao TI Recife), Rua do Peixoto, Praça das Cinco Pontas, Praça Frei Caneca (Acesso à Av. Sul), Av. Sul, Cais de Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita, Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros (Parada 13 - parada nº 180029, lado oposto à Procuradoria da Fazenda Municipal) e (Parada 11 – Lado oposto ao Edf. Paula Baptista, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 19 – Logo após a interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Sylvio Rabelo), Av. Cruz Cabugá...



642 – Guabiraba (Córrego do Jenipapo)

...Rua Princesa Isabel (Parada 29 – parada nº 180227, ao lado do prédio da Polícia Civil), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador Pedro II (Parada 08 – Em frente à Praça 17), Rua da Praia, Travessa do Arsenal, Av. Martins de Barros, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita, Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros (Parada 16 - parada nº 180031, lado oposto ao Anexo 01 do Ministério Público), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 18 – Um pouco antes da interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Waldemar de Oliveira), Av. Visconde de Suassuna...



645 – TI Macaxeira (Av. Norte)

...Rua do Hospício (Parada 180081, em frente a Escola Luiz Delgado) e (Parada 03 - parada nº 180075, em frente à antiga Escola de Engenharia, nº 371, próxima à Av. Cde. da Boa Vista), Av. Conde da Boa Vista (Parada 26 – parada nº 180325, em frente ao Edf. Tabira, nº 121), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador Pedro II (Parada 09 – Ao lado da Igreja do Divino Espírito Santo), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (Parada 16 - parada nº 180031, lado oposto ao Anexo 01 do Ministério Público) e (Parada 11 – Lado oposto ao Edf. Paula Baptista), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 19 – Logo após a interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Sylvio Rabelo), Av. Cruz Cabugá...



711 – Alto do Pascoal

723 – Cajueiro

746 – Alto do Capitão

...Rua Princesa Isabel (Parada 30 - parada nº 180132, em frente ao imóvel nº 113, Centro Preparatório Profissionalizante), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador Pedro II (Parada 09 - Ao lado da Igreja do Divino Espírito Santo), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (Parada 12 - parada nº 180026, lado oposto ao Fórum Tomás de Aquino) (Parada 40 – próximo à Ponte Buarque de Macedo), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 18 – Um pouco antes da interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Waldemar de Oliveira), Rua do Hospício, Av. Visconde de Suassuna...

712 – Alto Santa Terezinha

713 – Bomba do Hemetério

...Rua Princesa Isabel (Parada 30 - parada nº 180132, em frente ao imóvel nº 113, Centro Preparatório Profissionalizante), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador Pedro II (Parada 07 - Em frente ao Restaurante Dom Pedro), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (Parada 13 - parada nº 180029, lado oposto à Procuradoria da Fazenda Municipal)(Parada 40 – próximo à Ponte Buarque de Macedo), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 18 – Um pouco antes da interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Waldemar de Oliveira), Rua do Hospício, Av. Visconde de Suassuna...



722 – Campina do Barreto

...Rua do Hospício (Parada 180081, em frente a Escola Luiz Delgado), Rua Princesa Isabel (Parada 30 - parada nº 180132, em frente ao imóvel nº 113, Centro Preparatório Profissionalizante), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador Pedro II (Parada 08 – Em frente à Praça 17), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (Parada 12 - parada nº 180026, lado oposto ao Fórum Tomás de Aquino)(Parada 40 – próximo à Ponte Buarque de Macedo), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 18 – Um pouco antes da interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Waldemar de Oliveira), Rua do Hospício, Av. Visconde de Suassuna…

724 – Chão de Estrelas

...Rua Princesa Isabel (Parada 30 - parada nº 180132, em frente ao imóvel nº 113, Centro Preparatório Profissionalizante), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador Pedro II (Parada 09 - Ao lado da Igreja do Divino Espírito Santo), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (Parada 11 – Lado oposto ao Edf. Paula Baptista), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 18 – Um pouco antes da interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Waldemar de Oliveira), Rua do Hospício, Av. Visconde de Suassuna...



741 – Dois Unidos

...Rua do Príncipe, Rua Princesa Isabel (Parada 30 - parada nº 180132, em frente ao imóvel nº 113, Centro Preparatório Profissionalizante), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador Pedro II (Parada 07 - Em frente ao Restaurante Dom Pedro), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (Parada 11 – Lado oposto ao Edf. Paula Baptista), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 18 – Um pouco antes da interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Waldemar de Oliveira), Rua do Hospício, Avenida Visconde de Suassuna...



741 – Dois Unidos – via Prefeitura/Pombal

...Avenida Norte, Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício (Parada 180081, em frente a Escola Luiz Delgado), Rua Princesa Isabel (Parada 30 - parada nº 180132, em frente ao imóvel nº 113, Centro Preparatório Profissionalizante), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador Pedro II (Parada 07 - Em frente ao Restaurante Dom Pedro), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (Parada 11 – Lado oposto ao Edf. Paula Baptista), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 18 – Um pouco antes da interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Waldemar de Oliveira), Avenida Visconde de Suassuna, Rua Treze de Maio...



742 – Linha do Tiro

...Rua do Hospício (Parada 180081, em frente a Escola Luiz Delgado), Rua Princesa Isabel (Parada 32 - parada nº 180518, em frente a Faculdade de Direito), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (Parada 180135, lado oposto à Rua Ulhôa Cintra)(Parada 02 - parada nº 180140, lado oposto à Rua Matias de Albuquerque), Rua Floriano Peixoto (Parada 04 - parada nº 180144, lado oposto ao nº 85, Edf. Vieira da Cunha) e (Parada 180145 – Em frente ao TI Recife), Rua do Peixoto, Praça das Cinco Pontas, Praça Frei Caneca (Acesso à Av. Sul), Av. Sul, Cais de Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita, Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros (Parada 13 - parada nº 180029, lado oposto à Procuradoria da Fazenda Municipal) e (Parada 40 – próximo à Ponte Buarque de Macedo), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 19 – Logo após a interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Sylvio Rabelo), Av. Cruz Cabugá...



743 – Alto José Bonifácio (João de Barros)

...Rua Princesa Isabel (Parada 30 - parada nº 180132, em frente ao imóvel nº 113, Centro Preparatório Profissionalizante), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador Pedro II (Parada 07 - Em frente ao Restaurante Dom Pedro), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (Parada 11 – Lado oposto ao Edf. Paula Baptista), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 18 – Um pouco antes da interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Waldemar de Oliveira), Rua do Hospício, Av. Visconde de Suassuna...



820 – TI Xambá (Cabugá)

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício (Parada 180082, em frente à Escola João Barbalho), Rua Princesa Isabel (Parada 32 - parada nº 180518, em frente a Faculdade de Direito), Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 19 – Logo após a interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Sylvio Rabelo), Av. Cruz Cabugá...



822 – Jardim Brasil I (Cruz Cabugá)

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício (Parada 180082, em frente à Escola João Barbalho), Rua Princesa Isabel (Parada 32 - parada nº 180518, em frente a Faculdade de Direito), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador Pedro II (Parada 08 – Em frente à Praça 17), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (Parada 23 – parada nº 180025, lado oposto ao Fórum Tomás de Aquino) e (Parada 40 – próximo à Ponte Buarque de Macedo), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 19 – Logo após a interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Sylvio Rabelo), Av. Cruz Cabugá...



823 – Jardim Brasil II (Estrada De Belém)

...Rua Princesa Isabel (Parada 31 - parada nº 180131 – Em frente ao Bar “A Cancela”, nº 181), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador Pedro II (Parada 08 – Em frente à Praça 17), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (Parada 10 - parada nº 180032, lado oposto à Rua Siqueira Campos), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 17 – logo após a interseção com a Rua da Fundição, lado oposto à Escola Cônego Rochael de Medeiros), Av. Visconde de Suassuna...



860 – TI Xambá (Príncipe)

...Rua do Príncipe, Rua Princesa Isabel (Parada 31 - parada nº 180131 – Em frente ao Bar “A Cancela”, nº 181), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador Pedro II (Parada 08 – Em frente à Praça 17), Av. N. S. do Carmo, Av. Martins de Barros (Parada 10 - parada nº 180032, lado oposto à Rua Siqueira Campos), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 17 – logo após a interseção com a Rua da Fundição, lado oposto à Escola Cônego Rochael de Medeiros), Rua do Hospício, Av. Visconde de Suassuna...



1062 – TI Abreu e Lima (PCR) (Parador)*

1076 – TI Pelópidas (PCR) (Parador)*

1100 – TI PE-15 (PCR) (Parador)*

1967 – TI Igarassu (Dantas Barreto)

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício (Parada 180083 – Em frente ao Colégio Adventista do Recife), Rua Princesa Isabel (Parada 32 - parada nº 180518, em frente a Faculdade de Direito), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador Pedro II (Parada 07 - Em frente ao Restaurante Dom Pedro), Av. N. S. do Carmo, Av. Martins de Barros (Parada 13 - parada nº 180029, lado oposto à Procuradoria da Fazenda Municipal) e (Parada 40 – próximo à Ponte Buarque de Macedo), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 19 – Logo após a interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Sylvio Rabelo), Av. Cruz Cabugá…



(*) Obs: estas 03 linhas (1062, 1076 e 1100) operam normalmente no sistema BRT, porém no período de domingo a terça-feira de Carnaval elas irão operar com veículos pesados e articulados pelo itinerário supracitado e atendendo as paradas acima relacionadas.



1911 – Ouro Preto (Cohab)

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício (Parada 180083 – Em frente ao Colégio Adventista do Recife), Rua

Princesa Isabel (Parada 29 – parada nº 180227, ao lado do prédio da Polícia Civil), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador Pedro II (Parada 09 – Ao lado da Igreja do Divino Espírito Santo), Av. N. S. do Carmo, Av. Martins de Barros (Parada 12 - parada nº 180026, lado oposto ao Fórum Tomás de Aquino) e (Parada 10 - parada nº 180032, lado oposto à Rua Siqueira Campos), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 19 – Logo após a interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Sylvio Rabelo), Av. Cruz Cabugá...



1921 – Ouro Preto (Jatobá I)

...Rua do Hospício(Parada 180083 – Em frente ao Colégio Adventista do Recife), Rua Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel (Parada 29 – parada nº 180227, ao lado do prédio da Polícia Civil), Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador Pedro II (Parada 09 – Ao lado da Igreja do Divino Espírito Santo), Av. N. S. do Carmo, Av. Martins de Barros (Parada 12 - parada nº 180026, lado oposto ao Fórum Tomás de Aquino) e (Parada 10 - parada nº 180032, lado oposto à Rua Siqueira Campos), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 19 – Logo após a interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Sylvio Rabelo), Av. Cruz Cabugá...



1971 – Amparo

1973 – Casa Caiada

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício (Parada 180084 – Em frente ao Colégio Adventista do Recife), Rua Princesa Isabel (Parada 29 - parada nº 180227, ao lado do prédio da Polícia Civil), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador Pedro II (Parada 07 - Em frente ao Restaurante Dom Pedro), Av. N. S. do Carmo, Av. Martins de Barros (Parada 12 - parada nº 180026, lado oposto ao Fórum Tomás de Aquino) e (Parada 10 - parada nº 180032, lado oposto à Rua Siqueira Campos), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 19 – Logo após a interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Sylvio Rabelo), Av. Cruz Cabugá...



1974 – Jardim Atlântico

1994 – Conjunto Beira Mar

...Rua do Hospício (Parada 180084 – Rua do Hospício, em frente ao Colégio Adventista do Recife), Rua Princesa Isabel (Parada 31 - parada nº 180131 – Em frente ao Bar “A Cancela”, nº 181), Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 19 – Logo após a interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Sylvio Rabelo), Av. Cruz Cabugá...



1977 – TI Pelópidas (Conde da Boa Vista)

...Av. Conde da Boa Vista (Parada 28 – parada 180323, em frente ao Edf. Suape, nº 247), Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 19 – Logo após a interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Sylvio Rabelo), Av. Cruz Cabugá...



1983 – TI Rio Doce (Princesa Isabel)

1992 – Pau Amarelo

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício (Parada 180084 – Em frente ao Colégio Adventista do Recife), Rua Princesa Isabel (Parada 29 – parada nº 180227, ao lado do prédio da Polícia Civil), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador Pedro II (Parada 09 - Ao lado da Igreja do Divino Espírito Santo), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita, Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros (Parada 10 - parada nº 180032, lado oposto à Rua Siqueira Campos), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 19 – Logo após a interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Sylvio Rabelo), Av. Cruz Cabugá...



1987 – TI Rio Doce (Príncipe)

...Rua do Príncipe, Rua Princesa Isabel (Parada 31 - parada nº 180131 – Em frente ao Bar “A Cancela”, nº 181)*, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 17 – logo após a interseção com a Rua da Fundição, lado oposto à Escola Cônego Rochael de Medeiros), Ruada Aurora, Av. Visconde de Suassuna…



*OBS: Esta linha 1987 normalmente atende à Parada 30, parada nº 180132, em frente ao imóvel nº 113, Centro Preparatório Profissionalizante, mas para facilitar o giro à esquerda na Rua da Aurora ela excepcionalmente passará a atender à Parada 31, parada nº 180131, na mesma Rua Princesa Isabel, em frente ao Bar A Cancela, nº 181;



1993 – Conjunto Praia do Janga

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício (Parada 180084 – Em frente ao Colégio Adventista do Recife), Rua Princesa Isabel (Parada 29 - parada nº 180227, ao lado do prédio da Polícia Civil), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, giro à esquerda no “contra fluxo” da Rua Siqueira Campos (Parada 24 – antes da interseção com a Av. Dantas Barreto, em frente ao SICREDI, Edf. Dantas Barreto, nº 251), Rua do Imperador Pedro II (Parada 09 – Ao lado da Igreja do Divino Espírito Santo), Av. N. S. do Carmo, Av. Martins de Barros (Parada 16 - parada nº 180031, lado oposto ao Anexo 01 do Ministério Público), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo (Parada 19 – Logo após a interseção com a Rua São Geraldo, lado oposto à Escola Sylvio Rabelo), Av. Cruz Cabugá...



Linhas do Corredor Norte/Sul:

1100 – TI PE-15 (PCR) (Parador)

1062 – TI Abreu e Lima (PCR) (Parador)

1076 – TI Pelópidas (PCR) (Parador)



Neste período do Carnaval, 19 (domingo) a 21 de fevereiro (terça-feira) estas linhas de BRT do CONORTE irão operar atendendo às paradas de ônibus, conforme itinerário e paradas que constam neste plano, junto com a 1967 – TI IGARASSU (DANTAS BARRETO)



Linhas do Corredor Leste/Oeste:



2437 – TI Caxangá (Conde da Boa Vista)

2441 – TI CDU (Conde da Boa Vista)

2444 – TI Getúlio Vargas (Conde Boa Vista)

2450 – TI Camaragibe (Conde da Boa Vista)

...Av. Conde da Boa Vista (ESTAÇÃO RUA DO HOSPÍCIO), Rua da Aurora, Rua do Riachuelo, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista (ESTAÇÃO RUA DO HOSPÍCIO)...



Linhas Convencionais de Olinda:



881 – TI Xambá/Rio Doce (Av. Getúlio Vargas)

884 – Jardim Brasil/Rio Doce

885 – Sítio Novo/Rio Doce

Sentido Av. Presidente Kennedy/Rio Doce – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

...Av. Presidente Kennedy, Rotatória da Av. Presidente Kennedy (sob o Viaduto da Av. Pan Nordestina), Av. Pan Nordestina, Rodovia PE-15, Av. Chico Science, Rua Alberto Lundgren, Av. Getúlio Vargas, Praça Duque de Caxias, Av. José Augusto Moreira...



Sentido Rio Doce/Av. Presidente Kennedy – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

…Av. José Augusto Moreira, Praça Duque de Caxias, Av. Getúlio Vargas, Rua Elesbão de Castro, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Av. Chico Science, Rodovia PE-15, Av. Pan Nordestina, Rotatória da Av. Presidente Kennedy (sob o Viaduto da Av. Pan Nordestina), Av. Presidente Kennedy...



886 – Ouro Preto/Rio Doce

Sentido Ouro Preto/Rio Doce – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

...Rua Romeu Jacobino Figueredo, Rodovia PE-15, retorno defronte ao Quartel do Exército 7º RO, Rodovia PE-15, Av. Chico Science, Rua Alberto Lundgren, Av. Getúlio Vargas, Praça Duque de Caxias, Av. José Augusto Moreira...



Sentido Rio Doce/Ouro Preto – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

...Av. José Augusto Moreira, Praça Duque de Caxias, Av. Getúlio Vargas, Rua Elesbão de Castro, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Av. Chico Science, Rodovia PE-15, Rua Romeu Jacobino Figueredo...



030 – TI Rio Doce/Barra de Jangada

910 – Piedade/TI Rio Doce

1973 – Casa Caiada

1981 – TI Rio Doce (Conde da Boa Vista)

1983 – TI Rio Doce (Princesa Isabel)

1987 – TI Rio Doce (Príncipe)

1992 – Pau Amarelo

1993 – Conjunto Praia do Janga

1994 – Conjunto Beira Mar

2920 – TI Rio Doce/CDU

2930 – TI Rio Doce/Dois Irmãos

Sentido Olinda/Recife – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

...Av. José Augusto Moreira, Praça Duque de Caxias, Av. Getúlio Vargas, Rua Elesbão de Castro, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Av. Chico Science, Rodovia PE-15, Av. Pan Nordestina, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Gov. Agamenon Magalhães...



Sentido Recife/Olinda – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

...Av. Olinda, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Pan Nordestina, Rodovia PE-15, Av. Chico Science, Rua Alberto Lundgren, Av. Getúlio Vargas, Praça Duque de Caxias, Av. José Augusto Moreira...



1911 – Ouro Preto (Cohab)

Sentido Olinda/Recife – Itinerário Normal

...Rua Manoel Clementino Marques, Av. Pan Nordestina, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Gov. Agamenon Magalhães...

Sentido Recife/Olinda – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

...Av. Olinda, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Pan Nordestina, Rodovia PE-15, Retorno em frente ao 7º R.O, Rodovia PE-15, Rua Manoel Clementino Marques...



1940 – TI PE-15 (Circular)

Sentido TI PE–15/Casa Caiada – Itinerário Normal

Terminal Integrado da PE-015, Rodovia PE-015, retorno defronte ao Quartel do Exército 7º RO, Rodovia PE-015, Av. Chico Science, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcanti, Praça Procurador Pedro Jorge de Vasconcelos...



Sentido Casa Caiada/TI PE–15 – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

Praça Procurador Pedro Jorge de Vasconcelos (Ponto de Retorno), Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Av. José Augusto Moreira, Praça Duque de Caxias, Av. Getúlio Vargas, Rua Elesbão de Castro, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Av. Chico Science, Rodovia PE-15, Viaduto de Ouro Preto, Rodovia PE-15, TI PE-15.



1971 – Amparo

Sentido Olinda/Recife – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

...Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Av. Chico Science, Rodovia PE-15, Av. Pan Nordestina, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Gov. Agamenon Magalhães...



Sentido Recife/Olinda – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

...Av. Olinda, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Pan Nordestina, Rodovia PE-15, Av. Chico Science, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante...



1974 – Jardim Atlântico

1982 – Conjunto Beira Mar/Derby

Sentido Olinda/Recife – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

...Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Av. Chico Science, Rodovia PE-15, Av. Pan Nordestina, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Gov. Agamenon Magalhães...



Sentido Recife/Olinda – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

...Av. Olinda, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Pan Nordestina, Rodovia PE-15, Av. Chico Science, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante...



1950 – Engenho Maranguape/Varadouro

1990 – Pau Amarelo/Varadouro

Sentido Janga/Varadouro – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

...Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcanti, Av. José Augusto Moreira, Praça Duque de Caxias, Av. Getúlio Vargas, Praça 12 de Março (PONTO DE RETORNO)...



Sentido Varadouro/Janga – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

Praça 12 de Março (PONTO DE RETORNO), Contorno na Praça 12 de Março, Av. Getúlio Vargas, Praça Duque de Caxias, Av. José Augusto Moreira, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcanti...



Linhas Bacuraus

036 – Aeroporto (Bacurau)

038 – Residencial boa viagem (Bacurau)

063 – Jardim Piedade (Bacurau)

Sentido subúrbio/centro – Sem alteração/Itinerário normal

...Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal de Santa Rita, Terminal de Santa Rita.



Sentido centro/subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal de Santa Rita, Cais de Santa Rita (Via da Beira Mar), Viaduto das Cinco Pontas, Av. Engenheiro José Estelita...



073 – Candeias (Bacurau)

Sentido subúrbio/centro – Sem alteração/Itinerário normal

...Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal de Santa Rita, Terminal de Santa Rita.



Sentido centro/subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo, Rua dos Palmares, Rua Treze de Maio, Rua Pedro Afonso, Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista...



258 – Moreno (Bacurau)

Sentido subúrbio/centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Sul, Rua Carlos C. Leal Valente, Rua Escritor Souza Barros, Rua Gal. Estilac Leal, Rua Comandante Antônio Manhães de Matos, Av. Saturnino de Brito, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal de Santa Rita, Terminal de Santa Rita.



Sentido centro/subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal de Santa Rita, Cais de Santa Rita(Via da Beira Mar), Viaduto das Cinco Pontas, Av. Eng. José Estelita, Rua Bituri, Rua Nova Cabanga, Rua Dilermano Reis, Rua Comandante Antônio Manhães de Matos, Rua Gal. Estilac Leal, Rua Escritor Souza Barros, Rua Carlos Leal Valente, Av. Sul...



333 – Totó (Bacurau)

352 – Curado II (Bacurau)

362 – Curado IV (Bacurau)

Sentido subúrbio/centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Praça do Derby (Pista Central), Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal de Santa Rita, Terminal de Santa Rita.



Sentido centro/subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo, Rua dos Palmares, Rua Treze de Maio, Rua Pedro Afonso, Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista...



715 – Alto Santa Terezinha (Bacurau)

846 – Águas Compridas (Bacurau)

Sentido subúrbio/centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Rua do Príncipe, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista, Rua Dom Bosco, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita – Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal de Santa Rita, Terminal de Santa Rita.



Sentido centro/subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo, Rua dos Palmares, Rua Treze de Maio, Rua Pedro Afonso, Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Visconde de Suassuna...



744 – Dois Unidos (Bacurau)

Sentido subúrbio/centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista, Rua Dom Bosco, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal de Santa Rita, Terminal de Santa Rita.



Sentido centro/subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo, Av. Cruz Cabugá...



745 – Alto José Bonifácio (Bacurau)

Sentido subúrbio/centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Rua do Príncipe, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista, Rua Dom Bosco, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal de Santa Rita, Terminal de Santa Rita.



Sentido centro/subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo, Rua dos Palmares, Rua Treze de Maio, Rua Pedro Afonso, Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Visconde de Suassuna...



827 – Jardim Brasil (Bacurau)

Sentido subúrbio/centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Rua do Príncipe, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista, Rua Dom Bosco, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal de Santa Rita, Terminal de Santa Rita.



Sentido centro/subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo, Rua dos Palmares, Rua Treze de Maio, Rua Pedro Afonso, Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Visconde de Suassuna...



1927 – Ouro Preto (Bacurau)

Sentido subúrbio/centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista, Rua Dom Bosco, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal de Santa Rita, Terminal de Santa Rita.



Sentido centro/subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo, Av. Cruz Cabugá...



1928 – Maranguape II (Bacurau)

1995 – Pau Amarelo (Bacurau)

Sentido subúrbio/centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista, Rua Dom Bosco, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Rua Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal de Santa Rita, Terminal de Santa Rita.

Sentido centro/subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo, Av. Cruz Cabugá...



1936 – Mirueira (Bacurau)

1956 – Igarassu (Bacurau)

1957 – Caetés I (Bacurau)

Sentido subúrbio/centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista, Rua Dom Bosco, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal de Santa Rita, Terminal de Santa Rita.



Sentido centro/subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo, Av. Cruz Cabugá...

1975 – Amparo (Bacurau)

Sentido subúrbio/centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista, Rua Dom Bosco, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal de Santa Rita, Terminal de Santa Rita.

Sentido centro/subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo, Av. Cruz Cabugá...

1985 – Rio Doce (Bacurau)

Sentido subúrbio/centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista, Rua Dom Bosco, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Rua Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal de Santa Rita, Terminal de Santa Rita.

Sentido centro/subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo, Rua dos Palmares, Rua Treze de Maio, Rua Pedro Afonso, Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista...



233 – Cavaleiro (Bacurau)

254 – Jaboatão (Bacurau)

Sentido subúrbio/centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Sul, Rua Carlos C. Leal Valente, Rua Escritor Souza Barros, Rua Gal. Estilac Leal, Rua Comandante Antônio Manhães de Matos, Av. Saturnino de Brito, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal de Santa Rita, Terminal de Santa Rita.



Sentido centro/subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal de Santa Rita, Cais de Santa Rita (Via da Beira Mar),Viaduto das Cinco Pontas, Av. Eng. José Estelita, Rua Bituri, Rua Nova Cabanga, Rua Dilermano Reis, Rua Comandante Antônio Manhães de Matos, Rua Gal. Estilac Leal, Rua Escritor Souza Barros, Rua Carlos Leal Valente, Av. Sul...



322 – Jardim São Paulo (Bacurau)

Sentido subúrbio/centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Praça do Derby (Pista Central), Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal de Santa Rita, Terminal de Santa Rita.



Sentido centro/subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo, Rua dos Palmares, Rua Treze de Maio, Rua Pedro Afonso, Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista...

613 – Morro da Conceição (Bacurau)

Sentido subúrbio/centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Norte, Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista, Rua Dom Bosco, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal de Santa Rita, Terminal de Santa Rita.



Sentido centro/subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo, Av. Cruz Cabugá, Av. Norte...



643 – Córrego do Jenipapo (Bacurau)

Sentido subúrbio/centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Rua do Príncipe, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista, Rua Dom Bosco, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal de Santa Rita, Terminal de Santa Rita.



Sentido centro/subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo, Rua dos Palmares, Rua Treze de Maio, Rua Pedro Afonso, Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Visconde de Suassuna...



2427 – Monsenhor Fabrício (Bacurau)

Sentido subúrbio/centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Praça do Derby (Pista Central), Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal de Santa Rita, Terminal de Santa Rita.



Sentido centro/subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo, Rua dos Palmares, Rua Treze de Maio, Rua Pedro Afonso, Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista...



2457 – São Lourenço (Bacurau)

2462 – Loteamento Santos Cosme e Damião (Bacurau)

Sentido subúrbio/centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Praça do Derby (Pista Central), Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal de Santa Rita, Terminal de Santa Rita.



Sentido centro/subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo, Rua dos Palmares, Rua Treze de Maio, Rua Pedro Afonso, Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista...



626 – Brejo (Bacurau)

Sentido subúrbio/centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Norte, Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista, Rua Dom Bosco, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal de Santa Rita, Terminal de Santa Rita.



Sentido centro/subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo, Rua dos Palmares, Rua Treze de Maio, Rua Pedro Afonso, Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Visconde de Suassuna...



184 – Cabo (Bacurau)

Sentido subúrbio/centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Sul, Rua Carlos C. Leal Valente, Rua Escritor Souza Barros, Rua Gal. Estilac Leal, Rua Comandante Antônio Manhães de Matos, Av. Saturnino de Brito, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal de Santa Rita, Terminal de Santa Rita.



Sentido centro/subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal de Santa Rita, Cais de Santa Rita (Via da Beira Mar), Viaduto das Cinco Pontas, Av. Eng. José Estelita, Rua Bituri, Rua Nova Cabanga, Rua Dilermano Reis, Rua Comandante Antônio Manhães de Matos, Rua Gal. Estilac Leal, Rua Escritor Souza Barros, Rua Carlos Leal Valente, Av. Sul...



523 – Dois Irmãos (Bacurau)

Sentido subúrbio/centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Rua do Príncipe, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista, Rua Dom Bosco, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal de Santa Rita, Terminal de Santa Rita.



Sentido centro/subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo, Rua dos Palmares, Rua Treze de Maio, Rua Pedro Afonso, Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Visconde de Suassuna...



533 – Casa Amarela (Bacurau)

Sentido subúrbio/centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Gov. Agamenon Magalhães, Rua Amaury de Medeiros, Rua Jenner de Souza, Rua Henrique Dias, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal de Santa Rita, Terminal de Santa Rita.



Sentido centro/subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo, Rua dos Palmares, Rua Treze de Maio, Rua Pedro Afonso, Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista...



131 – UR-02 (Bacurau)

Sentido subúrbio/centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Sul, Rua Carlos C. Leal Valente, Rua Escritor Souza Barros, Rua Gal. Estilac Leal, Rua Comandante Antônio Manhães de Matos, Av. Saturnino de Brito, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal de Santa Rita, Terminal de Santa Rita.



Sentido centro/subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo, Rua dos Palmares, Rua Treze de Maio, Rua Pedro Afonso, Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista...



145 – Alto Dois Carneiros (Bacurau)

146 – UR-11 (Bacurau)

154 – Jordão (Bacurau)

170 – Muribeca dos Guararapes (Bacurau)

172 – Marcos Freire* (Bacurau)

Sentido subúrbio/centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Sul, Rua Carlos C. Leal Valente, Rua Escritor Souza Barros, Rua Gal. Estilac Leal, Rua Comandante Antônio Manhães de Matos, Av. Saturnino de Brito, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal de Santa Rita, Terminal de Santa Rita.



Sentido centro/subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal de Santa Rita, Cais de Santa Rita (Via da Beira Mar), Viaduto das Cinco Pontas, Av. Eng. José Estelita, Rua Bituri, Rua Nova Cabanga, Rua Dilermano Reis, Rua Comandante Antônio Manhães de Matos, Rua Gal. Estilac Leal, Rua Escritor Souza Barros, Rua Carlos Leal Valente, Av. Sul...

*OBS: neste período do Carnaval a linha 172 – MARCOS FREIRE não fará o itinerário via IMIP.

515 – Nova Descoberta (Bacurau)

Sentido subúrbio/centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Rua do Príncipe, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista, Rua Dom Bosco, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Ponte José de Barros Lima, Viaduto Capitão Temudo, Ponte Gov. Paulo Guerra, Av. Herculano Bandeira, Av. Conselheiro Aguiar, Av. Eng. Antônio de Góes (pista da direita - Norte), Ponte Gov. Agamenon Magalhães, Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Via de acesso ao Terminal de Santa Rita, Terminal de Santa Rita.



Sentido centro/subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Av. Mário Melo, Rua dos Palmares, Rua Treze de Maio, Rua Pedro Afonso, Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Visconde de Suassuna...

