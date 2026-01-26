A- A+

SAÚDE "Blue monday": por que esta segunda é considerada o dia mais triste do ano? Data foi "criada" em 2005 pelo psicólogo Cliff Arnall e leva em consideração alguns fatores, como final de férias e as dívidas do final de ano

Você está triste e não sabe dizer por quê? A boa notícia é que provavelmente você não está sozinho. Esta segunda-feira é chamada de “blue monday” e considerada o dia mais triste e deprimente do ano.

Segundo o psicólogo e ex-acadêmico da Universidade de Cardiff, no País de Gales, Cliff Arnall, que criou a expressão em 2005, a fórmula para calcular o dia mais triste do ano é normalmente na última semana cheia do mês de janeiro. E isso ocorre devido a inúmeros fatores acumulados, como: as dívidas do final de ano, o tempo de muito calor, o retorno ao trabalho depois das férias, volta às aulas das crianças, o fracasso das resoluções de final de ano e o dia da semana.

Mito ou não, no Reino Unido, algumas empresas oferecem cursos para os funcionários superarem os efeitos depressivos da 'Blue Monday' e agências de turismo realizam promoções especiais para turismo em destinos mais quentes.

No Brasil, especialistas dão algumas dicas de como driblar o dia e levar a tristeza para bem longe. São elas:

Praticar exercícios

Durante a atividade, o corpo libera substâncias importantes, como as endorfinas, conhecidas como os “hormônios do bem-estar”, que ajudam a reduzir o estresse e aliviar a ansiedade. Os exercícios podem melhorar o humor e a saúde emocional como um todo. Uma dica é praticá-los ao ar livre em períodos em que o sol não esteja muito forte, como o começo da manhã ou final da tarde.

Boas relações com a família e amigos

Conversar com as pessoas de modo geral pode fortalecer o senso de pertencimento e reduzir a sensação de isolamento. Encontros para almoçar ou tomar um café da tarde e até mesmo ligações por vídeos já pode ser um excelente caminho.

Priorizar o descanso

Ter um momento seu e para você é extremamente importante, segundo especialistas. Dormir bem e descansar é essencial para o equilíbrio emocional. O sono regula a produção de hormônios relacionados ao humor, como a serotonina e o cortisol.

Tentar não se estressar

O dia pede calma e atenção, por isso, os especialistas sugerem práticas simples que reduzem a tensão, como meditação e respiração profunda. Pensar antes de falar, tentar não se estressar pode ajudar a enfrentar o dia com mais alegria e paz.

